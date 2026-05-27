Hét ember tűnt el a barlangrendszerben – versenyt futnak az idővel a mentőcsapatok

A laoszi Xaisomboun tartományban május 19-én valóságos rémálommá vált egy hétfős helyi csoport barlangi kirándulása, amikor egy hirtelen lezúduló, heves felhőszakadás következtében csapdába estek. A mindent elsöprő villámárvíz pillanatok alatt elzárta a sziklás járatok egyetlen kijáratát, teljesen elvágva a bent lévőket a külvilágtól. Napokig semmilyen életjelet nem adtak magukról, és a remény már-már teljesen elillant, amikor egy hét elteltével valóságos csoda történt: a mentőcsapatok élve bukkantak rájuk – írta a Mirror.

A mentőcsapatok napokig küzdöttek a barlangban rekedt túlélőkért

Élve találták meg az elárasztott barlangi járatokban rekedt falusiakat

A thaiföldi mentők által közzétett megrázó felvételeken hűen tükröződik a túlélők életösztöne. A búvárok a koromsötét, zavaros vízből felbukkanva, fejlámpáik fényében pillantották meg a sokkos állapotban lévő falusiakat,

akik szorosan egymásba kapaszkodva kuporogtak egy, a hömpölygő áradatból kiemelkedő sziklatömbön.

A sikeres akció után Bounkham Luanglath, a mentésben közreműködő laoszi szervezet munkatársa a feszültségtől elcsukló hangon, remegve erősítette meg egy hangüzenetben, hogy öt embert sikerült épségben kimenteniük. A drámának azonban még nincs vége, ugyanis két ember sorsa továbbra is bizonytalan, az ő keresésüket megállás nélkül, gőzerővel folytatják a szakemberek.

A mentőakció elképesztő, emberfeletti küzdelmet követel a résztvevőktől, hiszen a helyszín egy rendkívül eldugott, vadregényes hegyvidéken található. A barlang bejáratához egy brutális, négy kilométeres, sáros és meredek túra vezet fel, maga a sziklahasadék pedig olyan szűk, hogy egyszerre csupán egyetlen ember fér be rajta.

A brit Mirror beszámolója szerint a búvároknak és a mentőcsapatok tagjainak odabent a hasukon csúszva, a sárban és a vízzel elárasztott, fojtogatóan szűk alagutakon át kellett előreverekedniük magukat.

Hétvégén a szomszédos Thaiföldről olyan elit búvárok érkeztek erősítésként, akik annak idején részt vettek a 2018-as, világszerte feszült figyelemmel kísért mentőakcióban, amikor tizenkét iskolás focistafiút és edzőjüket hozták ki egy elárasztott barlangrendszerből.

A tapasztalt szakemberek most folyamatosan szivattyúzzák a vizet a járatokból, miközben a hegytetőn szellőzőnyílásokat keresnek, hogy alternatív úton juthassanak közelebb a mélyben rekedt két másik eltűnthöz. Az idő azonban rohamosan fogy, és a mentést végzőknek a szakadatlan esővel is versenyt kell futniuk.

