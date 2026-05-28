Egy családi kerti összejövetelen levették a tűzről a bográcsgulyást, és a földre tették, hogy hűljön. A család egyik pici tagja, egy 3 éves kislány izgatottan várta az ebédet, mert nagyon szereti a nagymamája főztjét. Így kezdődik a történt, amelyben egy gyerek megsérült a Bethesda Gyermekkórház Facebook oldalára kitett posztja szerint. A Fifi névre hallgató kislány önfeledtel szaladgált a kertben, amikor hirtelen megbotlott, és olyan szerencsétlenül esett, hogy beleesett a bográcsba.

Beleesett a bográcsba esett egy 3 éves kislány / Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Édesanyja egy szempillantás alatt reagált:

azonnal kirántotta Fifit a bográcsból, leszedte róla az átforrósodott ruhákat, és hosszú perceken át hideg vízzel hűtötte az égési sérüléseit.

A kislány elképesztő bátorsággal viselte a történteket, még csak nem is sírt.

A gyereket az ügyeletre vitték, ahol a helyzet súlyossága miatt mentőt és mentőhelikoptert is riasztottak hozzá. Végül rohammentő vitte a Bethesda Gyermekkórház Országos Égéssebészeti Központjába,

ahol az orvosok már felkészülten várták, és azonnal megkezdték az ellátását.

Nem ő az első gyerek, aki beleesett a bográcsba idén

Már a nyár első hétvégéje megmutatta, mennyire könnyen történhet baj: 7 kisgyerek került égési sérülésekkel az intézménybe szabadtéri sütés-főzés közben történt balesetek miatt. A bográcsozás, grillezés vagy tűz melletti főzés különösen veszélyes lehet, ha gyerekek is vannak a közelben. A gyermekkórház ezért nyomatékosan arra kéri a szülőket, hogy szabadtéri sütés-főzés közben egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket.

Posztjokuban azt alábbiakat kérik, javasolják:

Ne engedjük tűz vagy forró étel közelébe a gyerekeket! Mindig legyen legalább egy éber felnőtt, aki csak a gyerekekre figyel!

Az eloltott tűz parazsa forró marad a felszín alatt, akár egy héttel később is súlyos égési sérülést okozhat! A tüzet mindig bő vízzel oltsuk el!

Ha megtörtént a baj, azonnal hideg folyó vízzel hűtsük az égett részeket - kb. 16 fokos vízzel, 20 percig - és közben vegyük le a ruhát a sérült területről!

Minél hamarabb forduljunk orvoshoz/hívjunk mentőt, akkor is, ha nem tűnik súlyosnak az égési sérülés!

Kiesett az ablakon egy magára hagyott kisfiú

