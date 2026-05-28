Egy családi kerti összejövetelen levették a tűzről a bográcsgulyást, és a földre tették, hogy hűljön. A család egyik pici tagja, egy 3 éves kislány izgatottan várta az ebédet, mert nagyon szereti a nagymamája főztjét. Így kezdődik a történt, amelyben egy gyerek megsérült a Bethesda Gyermekkórház Facebook oldalára kitett posztja szerint. A Fifi névre hallgató kislány önfeledtel szaladgált a kertben, amikor hirtelen megbotlott, és olyan szerencsétlenül esett, hogy beleesett a bográcsba.
Édesanyja egy szempillantás alatt reagált:
azonnal kirántotta Fifit a bográcsból, leszedte róla az átforrósodott ruhákat, és hosszú perceken át hideg vízzel hűtötte az égési sérüléseit.
A kislány elképesztő bátorsággal viselte a történteket, még csak nem is sírt.
A gyereket az ügyeletre vitték, ahol a helyzet súlyossága miatt mentőt és mentőhelikoptert is riasztottak hozzá. Végül rohammentő vitte a Bethesda Gyermekkórház Országos Égéssebészeti Központjába,
ahol az orvosok már felkészülten várták, és azonnal megkezdték az ellátását.
Nem ő az első gyerek, aki beleesett a bográcsba idén
Már a nyár első hétvégéje megmutatta, mennyire könnyen történhet baj: 7 kisgyerek került égési sérülésekkel az intézménybe szabadtéri sütés-főzés közben történt balesetek miatt. A bográcsozás, grillezés vagy tűz melletti főzés különösen veszélyes lehet, ha gyerekek is vannak a közelben. A gyermekkórház ezért nyomatékosan arra kéri a szülőket, hogy szabadtéri sütés-főzés közben egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül a gyerekeket.
Posztjokuban azt alábbiakat kérik, javasolják:
- Ne engedjük tűz vagy forró étel közelébe a gyerekeket! Mindig legyen legalább egy éber felnőtt, aki csak a gyerekekre figyel!
- Az eloltott tűz parazsa forró marad a felszín alatt, akár egy héttel később is súlyos égési sérülést okozhat! A tüzet mindig bő vízzel oltsuk el!
- Ha megtörtént a baj, azonnal hideg folyó vízzel hűtsük az égett részeket - kb. 16 fokos vízzel, 20 percig - és közben vegyük le a ruhát a sérült területről!
- Minél hamarabb forduljunk orvoshoz/hívjunk mentőt, akkor is, ha nem tűnik súlyosnak az égési sérülés!
Kiesett az ablakon egy magára hagyott kisfiú
Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy ötéves kisfiút a romániai Botoșaniban, miután súlyos baleset érte. A gyerek kiesett az ablakon, és bár túlélte a zuhanást, több súlyos sérülést szenvedett. Részletekért kattintson ide!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.