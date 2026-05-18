Baleset érte, megsérült Bereczki Zoltán

Mészáros Árpád Zsolt az Úton az Arénába című sorozatban idézte fel, milyen keményen hajtották egymást annak idején. A műsorban Ábel Anita különleges vendégekkel lepi meg az 50. születésnapi koncertjére készülő Bereczki Zoltánt. A 22 évvel ezelőtt bemutatott Rómeó és Júlia és egy furcsa baleset is szóba került – idézte fel a Blikk.

"Zoli mondta mindig, hogy ahhoz, hogy sikert tudjuk elérni, és meg is tudjuk tartani, olyannak kell lennünk, mint az élsportolóknak. Emlékszem, amikor az Operettszínház harmadik emeletéig futott fel, utána futottam én, aztán fekvőtámaszozva énekeltünk.

Volt egy olyan hülyeségünk, hogy amikor a darabban leugrunk Dolhai elé, már nem az volt a lényeg, hogy három méterről leugorjunk, hanem hogy ki tud magasabbra ugrani a három méterről.

Nekem először westerncsizmám volt, és azóta őrzöm a nyomát, mert amikor eltört a lábfejem, úgy forrt össze, hogy egyre nagyobb lett" – mondta Mészáros Árpád Zsolt.

Így élte meg a balesetet Bereczki Zoltán

„Megvolt az ugrás, ott Rómeóval kellett találkoznunk, de rosszul lépett a kolléga, alám lépett, amikor megérkeztem. Ugye, én a levegőben nem tudtam, mint a repülő, fékezni. Rossz helyre lépett, és én a lábára érkeztem.

Lefordult róla a bokám, azonnal éreztem, hogy gáz van. Ránéztem Árpira, ő is tudta, hogy baj van. Nem tudtam felállni.

De milyen a színész? A jelenetet be kell fejezni, the show must go on, nem mutathatod, hogy bármi baj van. Ölbe kapott, és úgy vitt ki, közben pedig úgy csináltunk, mintha ez benne lenne a darabban. Én azt hittem, hogy vagy elájulok, vagy leüvöltöm a díszletet, annyira fájt, de közben eljátszottuk, hogy minden jó" – mesélte Bereczki Zoltán.