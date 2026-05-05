Berki Krisztián tragédiája: válaszok és megválaszolatlan kérdések négy év távlatából

A tragédia 2022. május 6-án rázta meg az országot, amikor a 41 éves Berki Krisztián élettelen testére kislánya, Nati talált rá budapesti lakásukban. Bár a helyszínen kábítószert foglaltak le a nyomozók, az idegenkezűséget hamar kizárták. A szakértői vizsgálatok végül megállapították, hogy a haláleset hátterében kokainhasználat állt. Az ügy kapcsán két férfi ellen indult büntetőeljárás, ám a vádak végül csak kábítószer-birtoklásra korlátozódtak, mivel a kereskedelmet nem sikerült rájuk bizonyítani – írta a Blikk.

Már négy éve, hogy Berki Krisztián meghalt

Rejtélyek Berki Krisztián tragédiája körül

Bár a hivatalos álláspont szerint a haláleset hátterében kábítószer-használat állt, a közvéleményben továbbra is él a gyanú, hogy nem minden részlet került nyilvánosságra. Ez a bizonytalanság részben abból fakad, hogy a hatóságok jogi és adatvédelmi okokból csak tömör közleményeket adtak ki, a boncolási jegyzőkönyv tartalmát pedig kizárólag az özvegy, Mazsi ismerhette meg, aki azóta sem osztotta meg a dokumentum részleteit a nyilvánossággal.

A „hiányzó láncszemek” érzése miatt sokan még mindig rejtett okokat keresnek a háttérben.

A találgatásokat táplálja Berki Krisztián korábbi életmódja és az esetlegesen eltitkolt betegségei is. Felmerült például, hogy a médiaszemélyiség nem kezeltette a magas vérnyomását, vagy egyéb rejtett egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek közrejátszhattak a mindössze 41 évesen bekövetkező tragédiában.

A megtalálás körülményei is érzékenyen érintették a követőket, különösen az a sajtóértesülés, miszerint a halál pillanatában kábítószert tartalmazó zacskó volt az egykori sportoló kezében.

A legnagyobb megválaszolatlan kérdés azonban továbbra is a drog forrása: bár a rendőrség két férfit kihallgatott az ügyben, a kábítószer-kereskedelmet nem tudták rájuk bizonyítani. Mivel mindkét gyanúsított elvégezte a törvény által előírt megelőző-felvilágosító szolgáltatást, a hatóságok a kötelező rendelkezések alapján megszüntették velük szemben az eljárást. Így végül nem derült ki minden kétséget kizáróan, hogy kitől származott a végzetes adag kokain.