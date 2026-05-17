Nem volt nehéz dolguk a csepeli rendőröknek: pont a karjaikban landolt a betörő – videóval

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Facebook-oldalán számolt be arról a nem mindennapi esetről, amely május 1-jén történt a főváros XXI. kerületében. A közlemény szerint a kora esti órákban egy 56 éves férfi, Gy. Béla kiszemelt magának egy csepeli családi házat, a bejutásra pedig egy meglehetősen primitív, de annál zajosabb megoldást választott. A betörő fogott egy méretes követ, bedobta vele a ház egyik ablakát, majd a szilánkosra tört üvegen keresztül bemászott az ingatlanba. Odabent aztán alapos kutatást végzett, és viszonylag gyorsan megtalálta, amiért jött: arany és bizsu ékszereket tömött a zsebeibe.

A csepeli rendőrök a a bűncselekmény helyszínén, a ház ablakából kimászva értek tetten a betörőt Fotó: Police.hu

Ahogy érkezett, úgy is távozott a betörő

Pechjére valaki, meghallva a gyanús zajokat, értesítette a rendőrséget, így a kerületi járőrök percek alatt a helyszínre érkeztek. Mire a férfi végzett a fosztogatással és távozni készült, az egyenruhások már a ház előtt sorakoztak fel.

A zsaruk rendkívül udvariasan megvárták, amíg Gy. Béla pontosan ugyanott próbál meg kimászni, ahol bement. Hogy a férfit ne érje váratlan meglepetés, odakintről határozottan felszólították, hogy eszébe se jusson a menekülés.

Most figyelmetlen voltam, a hatóságoknak csak szerencséje volt, legközelebb figyelmesebb leszek”

– vetette oda pofátlanul a rendőröknek a megbilincselt férfi, miután rájött, hogy csapdába esett.

Nagyobb volt a rongálási kár, mint a zsákmány

A XXI. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a férfit azonnal elfogták és átkutatták. A zsebeiből hiánytalanul előkerültek az ellopott ékszerek, amelyek értéke a becslések szerint nagyjából 80 ezer forint. Gy. Béla akciója azonban így is komoly anyagi veszteséget okozott a tulajdonosnak, ugyanis a barbár módon végrehajtott betöréssel okozott kár helyreállítása csaknem 150 ezer forintra rúg.

A kapitányságon a kezdeti magabiztossága már alábbhagyott: kihallgatásán a férfi a hallgatást választotta, és nem tett vallomást. A nyomozók a betörő őrizetbe vétele után előterjesztést tettek a letartóztatására, amit a bíróság a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt 30 napra el is rendelt.