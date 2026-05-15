Az év legpancserebb magyar betörőjét fogták el Ausztriában

A betörő egy bécsi üzletben bukott le, miután az éjszaka folyamán betörte a szupermarket tolóajtaját, majd az épületbe jutva alkoholt fogyasztott. A különös incidens az osztrák főváros Landstraße negyedében történt, ahol az üzlet egyik alkalmazottja műszakkezdéskor vette észre az alvó férfit. A sajtóértesülések szerint a dolgozó reggel negyed hat körül értesítette a rendőrséget, miután a boltban rátalált a 22 éves magyar állampolgárra. A férfi addigra már mélyen aludt alkoholmámorban az üzlethelyiségben – írta a Vaol.hu.

A betörő elfogyasztott néhány kellemes italt, amitől álomba szenderült

Szupermarketben aludt el a magyar betörő

A hatóságok közlése szerint az üzlet kamerarendszere rögzítette a történteket, így a nyomozók pontos képet kaptak arról, hogyan jutott be az elkövető a szupermarketbe.

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a férfi nem először járt az üzletben illegálisan. A nyomozók szerint néhány nappal korábban már betört ugyanabba a boltba, így felmerült a gyanú, hogy visszatérő elkövetőről van szó.

Az ügy további vizsgálatát a bécsi bűnügyi rendőrség illetékes osztálya folytatja. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a férfi milyen értékeket tulajdonított el, illetve milyen büntetésre számíthat az eljárás során.

