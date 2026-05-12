Ítélet született a magyar betörőt agyonlövő salzburgi férfi ügyében

A tragédiába torkolló bűncselekmény 2025. július 31-én történt Salzburg Gnigl városrészében. Egy 31 éves magyar állampolgár az élettársával közösen hatolt be egy kertes családi házba, miután átvágták a drótkerítést. A páros már megkezdte az értékek kihordását az utcára, ám amikor a zsákmány maradékáért visszatértek az ingatlanba, a váratlanul hazaérkező tulajdonos tetten érte a betörőket – írja a Kisalföld.hu.

Jogos önvédelemnek minősítették a betörő lelövését Fotó: illusztráció/Pexels

A vádirat szerint a 66 éves férfi először több figyelmeztető lövést adott le a levegőbe, amikor azonban a menekülő betörők már a kertben voltak, a tulajdonos célzott lövéseket eresztett meg feléjük. Az egyik golyó tarkón találta a magyar férfit, aki a kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe.

Nem akarta megölni a betörőt, csak halálfélelme volt

A bírósági tárgyaláson a vádlott mindvégig azzal védekezett, hogy halálfélelme volt, és esze ágában sem volt ölni. Elmondása szerint az egyedül lakott ingatlan védelmében lépett fel ilyen határozottan.

A betörő kezében megvillant valami, ahogy megfordult. Azt hittem, kés van nála”

– vallotta a tulajdonos.

Mint később kiderült, a magyar férfi kezében nem fegyver, hanem egy vágókorong volt. Az ügyészség azonban kétkedve fogadta a védekezést: a helyszínen talált késen ugyanis nem rögzítették a betörő DNS-ét, így a vád szerint a háztulajdonos nem lehetett közvetlen életveszélyben a lövés pillanatában.

A vádlott ügyvédje, Kurt Jelinek ugyanakkor azt hangsúlyozta: védence szilárd meggyőződése volt, hogy az élete veszélyben van, és csak meg akarta védeni magát.

Váratlan fordulat: szabadlábra helyezték a lövöldözőt

Az esküdtszék végül hitelt adott az osztrák férfi szavainak, és egyhangúlag jogos önvédelemnek minősítették az esetet. Thomas Tovilo-Moik bírósági szóvivő közölte, hogy a 66 éves férfit azonnali hatállyal szabadlábra helyezték.

Érdekesség, hogy a férfit tavaly ősszel azért vették őrizetbe, mert fennállt a bűnismétlés veszélye. A nyomozás alatt a tulajdonos ugyanis – a rá vonatkozó fegyvertartási tilalom ellenére – besétált a rendőrségre, hogy visszakérje lefoglalt fegyverét. Akkor azzal érvelt, hogy a „szürkületi betörések” ellen csak így tudja megvédeni magát.