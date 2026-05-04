Nagy pénzrablás Borsodban: 90 milliót loptak el egy hejcei házból

Elképesztő összeget, mintegy 90 millió forintot zsákmányoltak a betörők, akik még 2019 áprilisában fosztottak ki egy családi házat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejcén. Az ügyben most másodfokon folytatódik a tárgyalás, így akár pont kerülhet a szövevényes bűnügy végére – írja a Boon.hu.

Biztosra mentek a betörők: pontosan tudták, hol keressék a pénzkazettát

Az elsőfokon megállapított tényállás szerint a vádlottaknak egy máig ismeretlen informátor súgta meg, hogy a kiszemelt család jelentős összegű készpénzt tart otthonában. Sőt, a „téglának” köszönhetően azt is tudták, hová rejtették a pénzkazettát.

Pontosan tudták a betörők, hogy hová kell nyúlni

Amikor a bűnözők megneszelték, hogy a család egynapos kirándulásra indul, sötétedés után akcióba léptek. Az elsőrendű vádlott átmászott a kerítésen, betörte az ajtót, és a belül felejtett kulccsal besétált a házba. Nem kutatott, nem forgatott fel mindent: célirányosan a 90 milliót rejtő kazettáért ment, majd sietősen távozott a közelben autóval várakozó társához. A két vádlott és ismeretlen társuk a zsákmányt elosztotta egymás között, de az örömük nem tartott örökké.

Milliók a zsebben, évek a börtönben

Az Encsi Járásbíróság első fokon különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettében találta bűnösnek a párost. Ezért az elsőrendű vádlottat 8 év fegyházra ítélték, és a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségét is kizárták esetében. A másodrendű vádlott, aki sofőrként segítette a betörést, 5 évet kapott, harmadik társukat pedig bizonyítottság hiányában felmentették.

A vádlottak és ügyvédeik felmentésért fellebbeztek, így került az ügy a Miskolci Törvényszék elé. A hétfői tárgyalási napon újabb fordulatok várhatók, és megeshet, hogy a bíróság végre jogerős ítéletet hirdet a 90 milliós lopás ügyében.

A kérdés már csak az: vajon fény derül-e valaha arra, ki volt a titokzatos tippadó, aki tálcán kínálta a család vagyonát a bűnözőknek?

