Pszichiátriára vitték a férfit, aki mindent szétvert a Bikás parknál

Vasárnap este egy zavartan viselkedő férfi kezdett tombolni Budapest, pontosabban Újbuda egyik ismert zöldterületén, a Bikás parkban. A parkon áthaladva több köztéri tárgyat is megrongált, majd a helyiek körében népszerű kézműves söröző és étterem teraszán folytatta a pusztítást. Az ámokfutó tomboló rohama padokat, asztalokat és más kültéri bútorokat is magával sodort a Blikk szerint.

Fotó: Facebook / Jónás Craft Beer & Food

Egy sajnálatos éjszakai ámokfutás történt, ami a teljes parkot érintette. Az elkövető kukákat rúgott ki, és mindent megrongált, ami az útba esett, nálunk is a teraszt. Még az éjszaka folyamán, egy másik helyszínen elfogták a rendőrök, és mivel orvosi segítségre volt szüksége, pszichiátriai osztályra szállították. Szerencsére személyi sérülés nem történt”

– írta a Jónás Craft Beer & Food a hivatalos Facebook-oldalán.

Szinte az egész Bikás park összefogott, hogy ki tudjanak nyitni

Az étterem vezetése jelezte, hogy a nagy felfordulás ellenére hétfőn is a megszokott nyitvatartás szerint várják a vendégeket. Ebben nagy szerepe volt a környéken élőknek és a törzsvendégeknek is, akik a történtek hírére odamentek, és segítettek rendbe tenni a helyszínt.

Külön köszönet azoknak a vendégeinknek, akik eljöttek hozzánk segíteni, és azoknak is, akik felajánlották a segítségüket”

– fogalmaztak a posztban, hozzátéve, hogy a történtek után gyorsan megmutatkozott, milyen erős összetartás van a környéken.

