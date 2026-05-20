Birkanyájon hajtott keresztül egy vonat, több állat is elpusztult

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást a Gyulai Rendőrkapitányság egy juhász ellen, aki kedden 16 óra 30 perc körül szándékosan a sínekre terelte nyáját a Vésztő és Kötegyán közötti vasútvonalon. Bár a menetrend szerint közlekedő vonat vezetője vészfékezett, amikor a növényzet takarásából hirtelen több birka lépett a szerelvény elé, az ütközést már nem tudta elkerülni, és több állatot is elsodort – írta a Beol.hu.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Nem felszállni akart a birkanyáj

A balesetben a vonaton utazók közül senki sem sérült meg, de a hatóságok szerint a közvetlen veszély fennállt. Az állatokat a közeli legelőre terelő férfi elismerte a felelősségét, ám védekezésként elmondta: ismerte ugyan a menetrendet, de szerinte a vonat késett, ezért hitte azt, hogy szabad a pálya.

Nem egyedi eset, ugyanis a héten már beszámoltunk arról, hogy Kiskunhalason is hasonló tragédia történt: hétfő délután egy tehervonat gázolt el juhokat, ami egyben az első vonatbaleset volt a nemrégiben újjáépült Budapest–Belgrád-vasútvonalon.