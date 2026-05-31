Meghalt egy szurkoló a BL-döntő utáni ünneplésben

Franciaország-szerte zavargások törtek ki a PSG Arsenal ellen megnyert BL-döntője után, május 30-án, szombaton. A káosz éjszakáján a halál is „megjelent". Egy 23 éves férfi meghalt, mert a motorjával egy betontömbnek csapódott. A Champs-Élysée közelében pedig rátaláltak egy eszméletlen, vérbefagyott kamaszra. Több szúrt sebe is van. Egyelőre nem tudni, hogy ki ő, csak azt, hogy 17 éves, és most is az életéért küzd egy párizsi intenzív osztályon. A késelés miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen – írja a DailyMail.

Párizsban, Rennes-ben, Strasbourgban és Grenoble-ban is kaotikus jelenetek játszódtak le:

autókat gyújtottak fel, üzleteket rongáltak meg, egy kisebb csoport pedig még egy párizsi rendőrőrs megrohamozásával is megpróbálkozott.

A rendbontás után közel 400 embert vettek őrizetbe a francia rendőrök. A párizsi ügyészség vasárnapi tájékoztatása szerint 277 embert hivatalosan is rendőrségi őrizetbe helyeztek különböző feltételezett bűncselekmények miatt, közülük nyolcvanketten még 18 év alattiak.

Az őrizetbe vételek többsége rendőrök elleni támadás miatt történt, de a gyanúsítások között lopás, rongálás és a közrend megzavarása is szerepel.

Egy súlyos baleset is történt: egy sofőr elvesztette az uralmát az autója felett, és egy étterem teraszába csapódott. A balesetben ketten megsérültek, egyikük súlyosan.

Laurent Nuñez belügyminiszter közölte, hogy összesen 57 rendőr sérült meg, és Franciaország 15 városában játszódtak le erőszakos jelenetek.

A miniszter ugyanakkor azt mondta, hogy a PSG vasárnap délutánra tervezett ünneplését megtartják a Champ de Mars-on, az Eiffel-torony közelében. Figyelmeztetett: a rendőrség minden újabb erőszakos cselekményre „határozottan és elszántan” fog reagálni. Ezután a PSG játékosait Emmanuel Macron francia elnök fogadja az Élysée-palotában.

A szurkolók már szombat este, a budapesti BL-döntő lefújása után ünnepelni kezdtek Párizsban, miután a Paris Saint-Germain drámai fináléban, tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt.

A drukkerek a Diadalív környéki sugárutakon vonultak, többen fáklyákat gyújtottak, mások autódudákkal csaptak zajt. A Champs-Élysées-n mintegy húszezren gyűltek össze, a rendőrök pedig igyekeztek kordában tartani a tömeget.