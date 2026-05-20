Második világháborús bomba bénította meg a főváros forgalmát

Sikeresen zárult a tűzszerészeti akció Újbudán, miután szerda napközben egy második világháborús bomba miatt kellett lezárni a Ménesi út egy szakaszát – írta a Borsonline.hu. A korlátozásra azért volt szükség, mert a Ménesi út 85/B szám alatti ingatlannál zajló alapozási munkálatok során a munkagépek egy feltételezett katonai robbanóeszközt fordítottak ki a földből.

Második világháborús bomba miatt megbénult a forgalom Újbudán

A bejelentést követően a rendőrség azonnal biztonsági kordont vont a terület köré, és a tűzszerészművelet idejére mintegy száz méter hosszúságban teljesen kiürítette, valamint lezárta az érintett útszakaszt.

A helyszínre érkező katonai tűzszerészek megállapították, hogy az előkerült eszköz egy második világháborús betonromboló gránát.

A Magyar Honvédség szakemberei a veszélyes lövedéket biztonságosan kiemelték, majd a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Miután a közvetlen veszély elhárult, a rendőrség feloldotta az útlezárásokat, így a XI. kerületi utcában újra zavartalanul indulhatott meg a forgalom.

Több szavazókörnél is aggodalmat keltettek azok a bejelentések, amelyek bomba elhelyezéséről szóltak az Országgyűlési választások napján, áprilisban. A hatóságok szerint a robbanószerkezetekről szóló értesítések nagy valószínűséggel egyetlen forrásból, mobiltelefonról érkeztek.