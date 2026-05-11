Kórházban küzd az életéért a világhírű énekesnő

Kritikus állapotban fekszik egy portugáliai kórház intenzív osztályán Bonnie Tyler, miután egy sürgősségi bélműtétet követően súlyos szövődmények léptek fel nála – számolt be róla a Daily Mail. A 74 éves walesi énekesnő kálváriája már hetekkel ezelőtt megkezdődött, ám hiába fordult orvoshoz Londonban, kezdetben nem találtak nála elváltozást, így a fájdalmai ellenére tovább dolgozott. Végül algarvei nyaralójában lett annyira rosszul, hogy férje, Robert Sullivan azonnal kórházba szállította. A vizsgálatok során kiderült, hogy Tyler vakbele elrepedt, és a kilyukadt bélszakasz miatt fellépő fertőzés szétterjedt a szervezetében.

Bonnie Tyler állapota jelenleg kritikus, mesterséges kómában tartják az orvosok

Bár az életmentő műtétet Faróban sikeresen végrehajtották, az énekesnő állapota a beavatkozás után válságosra fordult. A legsúlyosabb pillanat akkor következett be, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából, ám a szervezete összeomlott és szívleállás lépett fel nála.

Az énekesnő újraélesztése sikeres volt, de a gyulladást még nem tudták teljesen kontroll alá vonni, ezért jelenleg is lélegeztetőgépen van és mesterséges kómában tartják a felépülése érdekében.

A férje és barátai folyamatosan mellette vannak, és bár a következő napok sorsdöntőek lesznek, az orvosi stáb szerint a világhírű énekesnőnek van esélye a teljes felépülésre.