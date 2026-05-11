Kórházban küzd az életéért a világhírű énekesnő

Drámai hírek érkeztek a portugáliai Faro kórházából, ahol az orvosok jelenleg is a világsztár életéért küzdenek. A jelentések szerint Bonnie Tyler szervezete egy sürgősségi műtétet követően omlott össze, miután egy kezeletlen fertőzés súlyos szövődményeket okozott.
Kritikus állapotban fekszik egy portugáliai kórház intenzív osztályán Bonnie Tyler, miután egy sürgősségi bélműtétet követően súlyos szövődmények léptek fel nála – számolt be róla a Daily Mail. A 74 éves walesi énekesnő kálváriája már hetekkel ezelőtt megkezdődött, ám hiába fordult orvoshoz Londonban, kezdetben nem találtak nála elváltozást, így a fájdalmai ellenére tovább dolgozott. Végül algarvei nyaralójában lett annyira rosszul, hogy férje, Robert Sullivan azonnal kórházba szállította. A vizsgálatok során kiderült, hogy Tyler vakbele elrepedt, és a kilyukadt bélszakasz miatt fellépő fertőzés szétterjedt a szervezetében.

Bonnie Tyler állapota jelenleg kritikus, mesterséges kómában tartják az orvosok
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

Válságos állapotban van Bonnie Tyler

Bár az életmentő műtétet Faróban sikeresen végrehajtották, az énekesnő állapota a beavatkozás után válságosra fordult. A legsúlyosabb pillanat akkor következett be, amikor az orvosok megpróbálták felébreszteni a mesterséges kómából, ám a szervezete összeomlott és szívleállás lépett fel nála. 

Az énekesnő újraélesztése sikeres volt, de a gyulladást még nem tudták teljesen kontroll alá vonni, ezért jelenleg is lélegeztetőgépen van és mesterséges kómában tartják a felépülése érdekében.

A férje és barátai folyamatosan mellette vannak, és bár a következő napok sorsdöntőek lesznek, az orvosi stáb szerint a világhírű énekesnőnek van esélye a teljes felépülésre.

 

