Nem hatotta meg az önkormányzati rendészeket, hogy le akarják szúrni őket, simán továbbmentek

Drámai jelenetek zajlottak egy borsodi kisvárosban, ahol egy ittas férfi előbb a polgármesteri hivatalban balhézott, majd az utcán fenyegetőzött bicskával. A férfi több embert is megöléssel fenyegetett, ám egy ideig annak ellenére úszta meg az eljárást, hogy helyi közterület-felügyelőkkel is keménykedett. Végül rendőrök bilincselték meg – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

Bicskával hozta a frászt a fél városra a borsodi férfi rendőrök vetettek véget a randalírozásának

Fotó: Illusztráció (Gantas Vaičiulėnas/Pexels)

Őrjöngött a városházánál

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2025 júniusában, délután jelent meg a polgármesteri hivatalban. Mivel nem engedték be a településvezetőhöz, indulatos lett, ordítani kezdett, majd a portásnőt szidalmazta. A vádirat szerint megöléssel és leszúrással fenyegetőzött, miközben elővett egy 10 centiméter pengehosszúságú bicskát, amellyel hadonászni kezdett. Az épület gondnoka végül kikísérte a hivatalból.

Az utcán is folytatta az ámokfutást a borsodi férfi

A férfi ezután három önkormányzati rendészhez ment oda az utcán. Ordítva szidalmazta, közben pedig azt kiabálta, hogy leszúrja és megöli őket. A bicskát a zsebében, kézben tartva jól látható módon mutogatta. Egy helyi lakos végül közbelépett, és elvitte a helyszínről.

Rendőrök fékezték meg

Az ittas férfi azonban este újra balhézni kezdett a belvárosban. A vádirat szerint bicskával inzultálta a járókelőket, majd két rendőrjárőrre is becsület csorbítására alkalmas megjegyzéseket tett.

A rendőrök végül megbilincselték és előállították a rendőrkapitányságra. Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

