Ezt látnia kell! Krumpliba rejtett mobilokat találtak a budapesti börtönben

Újabb különös csempészési kísérletre derült fény a Budapesti Fegyház és Börtön területén, ahol egy biztonsági ellenőrzés során mobiltelefonokat rejtő burgonyákat találtak az intézet udvarán. A tiltott eszközöket vélhetően a kerítésen keresztül dobták be az elkövetők. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint a csomagokra egy foglalkoztatási felügyelő figyelt fel május 15-én, majd két nappal később ismét hasonló esetre bukkantak. A gondosan összekötözött krumplik belsejében összesen tíz apró méretű mobiltelefont rejtettek el, SIM-kártyák nélkül – írta a Ripost.

A börtön falai közé krumpliban csempészték be a mobiltelefonokat

Fotó: Pixabay

Egyre kreatívabb módszerekkel próbálkoznak a börtön csempészei

A büntetés-végrehajtási szervezet szerint a hozzátartozók és külső segítők folyamatosan új módszerekkel igyekeznek tiltott tárgyakat, elsősorban mobiltelefonokat bejuttatni az intézetekbe. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a szigorú ellenőrzéseknek és a korszerű technikai háttérnek köszönhetően az ilyen próbálkozások egyre nagyobb arányban buknak le.

Az idei évben eddig 167 alkalommal találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a hazai büntetés-végrehajtási intézetekben. A statisztikák szerint ugyanakkor jelentősen csökkent a tiltott mobiltelefonok száma az elmúlt években: 2021-hez képest több mint 35 százalékos visszaesést regisztráltak.

A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka az ügyben szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A hatóságok vizsgálják, kik és milyen módon próbálták a készülékeket az intézet falain belülre juttatni.

A közelmúltban is történt egy bizarr csempészési eset, ahol a borsodi fogvatartott nem aprózta el. A börtön falain belül a végbelébe rejtett egy mobiltelefont és a hozzá tartozó töltőkábelt, miután édesanyja egy ölelés közben átadta neki a tiltott csomagot. A ravasz terv azonban gyorsan kudarcba fulladt, hiszen a börtönőrök mindenre figyeltek.