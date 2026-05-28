Csomagot vitt börtönbe készülő barátnőjének, őt is lecsukták

Minden azzal kezdődött, hogy a szekszárdi rendőrök fülest kaptak: megtudták, hogy az egyik helyi lakásban egy körözött nő bujkál. A körzeti megbízott május 27-én kora délután ki is ment a címre, ahol az a 24 éves bonyhádi nő nyitott ajtót, akit kerestek. Kiderült, hogy a Szekszárdi Törvényszék adott ki ellene körözést, mivel lopás miatt elzárásra ítélték, de esze ágában sem volt bevonulni a börtönbe. A rendőrök azonnal előállították a szökevényt – írja a Police.hu.

Foghatja a fejét a szerelmes férfi: neki ki hoz majd csomagot a börtönbe? Fotó: illusztráció/Pexels

Csomagot kapott a börtönbevonulás előtt

Miközben a kapitányságon még tartott a papírmunka a börtönbe szállítása előtt, váratlan vendégek érkeztek. Megjelent a nő családja, hogy egy csomagot adjanak át neki.

Velük tartott a fogvatartott szerelme is. A rendőrök a csomagátadás előtt – a kötelező protokoll szerint – ellenőrizték a családtagok adatait, ekkor jött a feketeleves.

Kétszer kattant a bilincs

Az adategyeztetésnél kiderült, hogy a szintén 24 éves férfit is körözik. Őt a bonyhádi rendőrök keresték, mert nem fizetett be egy szabálysértési bírságot, amit a bíróság elzárásra változtatott.

A nő kedvese valószínűleg teljesen elfeledkezett saját ügyéről, így a megható családi jelenet hamar drámába fordult, amikor az ő kezén is kattant a bilincs.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nőt még szerda délután átszállították a börtönbe. Szerelme a rendőrségi fogdán töltötte az éjszakát, csütörtökön pedig őt is átviszik a büntetés-végrehajtási intézetbe, hogy letöltse kiszabott büntetését.

Elfogták a férfit, aki baltával támadt egy motorosra Újbudán

Közlekedési konfliktus torkollott erőszakba Budapest XI. kerületében, amikor egy 18 éves autós előbb ököllel, majd baltával támadt rá egy motoros futárra. A rendőrség hajtóvadászatot indított a sofőr ellen, akit végül VII. kerületi búvóhelyén fogtak el.