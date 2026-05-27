Andrei Csillagot alkohol vagy tiltott szer hatása alatti vezetés miatt nyolc hónap, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Romániában. Mellékbüntetésként a jogerős ítélet napjától számítva egy évre eltiltották a járművezetéstől. Emellett részt kell vennie a pártfogó felügyelői szolgálat társadalmi reintegrációs programjában, és 60 nap közmunkát is el kell végeznie a iaşi-i önkormányzatnál. A házbizottságnak küldött tájékoztatás szerint az ítélet május 12-én jogerőssé vált, mert a döntés ellen a törvényes határidőn belül egyik fél sem nyújtott be fellebbezést – írja a Maszol.ro.

A POT listáján jutott be a parlamentbe a képviselőt, akit felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek Romániában

Fotó: Facebook / Andrei Csillag oldala

Senki sem fellebbezett a börtönbüntetés ellen

A képviselőház házbizottsága tudomásul vette a törvényszék értesítését, majd a dokumentumot továbbküldte az alsóház jogi bizottságának és az Egységben Romániáért frakció vezetőjének. Andrei Csillag Beszterce-Naszód megyei képviselőként, a Fiatal Emberek Pártjának, vagyis a POT-nak a listájáról került be a román parlamentbe.

