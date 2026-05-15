Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ez durva!

Újabb botrány körvonalazódik: sokkoló, mi derült ki Zelenszkij válása kapcsán

Időjárás

Brutális esőzés közelít: zivatarok és viharos szél söpör végig az országon

intézmény

Botrány egy diósdi bölcsődében, gyermekbántalmazás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly felháborodást váltott ki egy diósdi bölcsődében történt eset, amely miatt már a rendőrség is vizsgálódik. A botrány azt követően robbant ki, hogy két család szerint egy nevelő bántalmazhatta kisgyermekeiket, ezért az intézmény dolgozóját azonnal felfüggesztették.
Link másolása
Vágólapra másolva!
intézményőszapódizseri andrászéró toleranciabotrányrendőrségérdi rendőrkapitányság

Feszült hangulat uralkodik Diósd egyik bölcsődéje körül, miután több szülő is aggasztó jelzéseket tett az intézmény működésével kapcsolatban. A botrány nyomán rendőrségi eljárás indult, az érintett dolgozót pedig ideiglenesen eltávolították a munkavégzésből. A helyieket különösen megrázta, hogy a gyanú szerint két hároméves kisgyermeket érhetett bántalmazás az Őszapó bölcsődében. Az ügy gyorsan eljutott a városvezetéshez is, amely azonnali lépéseket tett – írta a Blikk.

A botrány kapcsán Dizseri András polgármester is kifejtette a véleményét
A botrány kapcsán Dizseri András polgármester is kifejtette a véleményét
Fotó: Facebook

Botrány a bölcsődében

Diósd polgármestere a közösségi oldalán számolt be az esetről és a szükséges lépésekről eképpen:

A szülők által megnevezett személy az intézményvezető döntése alapján a felmentését tölti, s bár még csak bántalmazás gyanújáról van szó, nem dolgozhat az intézményben, be sem léphet az Őszapó bölcsőde területére – mondta Diósd első embere. – A jegyző – a gyermekvédelmi jelzőrendszeri kötelességének eleget téve, a zéró tolerancia elvét követve – haladéktalanul rendőrségi feljelentést tett az Érdi Rendőrkapitányságon, a nyomozás megkezdődött. Minden, a hatóságok által kért dokumentumot átadtunk az ügyben. A gyermekvédelem egyben a jövőnk védelme is. Kétséget kizáróan, teljes bizonyossággal végére kell járni ennek az ügynek. A gyermekek védelme mindennél előrébb való, ebben zéró tolerancia van. Ez egy vörös vonal.

Több család is hasonló tapasztalatokról beszélt

Az ügy előzményeiről kiszivárgott információk szerint először egy szülő jelezte, hogy gyermeke furcsán viselkedik és bántalmazásra utaló jeleket tapasztalt. Később egy másik család is hasonló aggályokat fogalmazott meg.

A rendőrség kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt indított nyomozást. A hatóságok jelenleg tanúkat hallgatnak meg, valamint szakértők bevonásával próbálják tisztázni a történteket.

A környéken élők és az érintett családok között is eltérő vélemények alakultak ki az esetről. Vannak, akik szerint minden gyanút komolyan kell venni, míg mások úgy vélik, a történteket eltúlozhatták. Több szülő ugyanakkor azon a véleményen van, hogy a gyermekek biztonsága nem lehet vita tárgya, ezért fontos, hogy a vizsgálat minden részletre kiterjedjen. A bölcsőde vezetése az ügy lezárultáig nem kíván részletesen nyilatkozni.

Az intézmény vezetői szerint jelenleg a legfontosabb az, hogy a hatóságok befolyásolás nélkül végezhessék munkájukat. A rendőrségi vizsgálat eredménye döntheti el, történt-e valóban bántalmazás, vagy félreértések vezettek a súlyos vádakhoz.

Az újbudai óvodában történt pedofilbotrány sem csengett még le teljesen, az esetről a szülők azóta is felháborodva beszélnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!