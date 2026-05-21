Britney Spears késsel rohangált egy étteremben és még ugatott is

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sokan remélték, hogy az elmúlt hetek kezelése után a popsztár körül végre lecsillapodnak a kedélyek, de most újabb aggasztó történet látott napvilágot. Britney Spears ezúttal egy étteremben került kínos helyzetbe, miután a beszámolók szerint furcsa viselkedésével több vendéget is megijesztett.
Szinte nincs olyan hét, hogy ne jelenne meg egy nyugtalanító hír Britney Spearsről. A mostani esetet viszont sokan már nem egyszerű kínos jelenetként emlegetik. A 44 éves popsztár nemrég hagyta el a rehabilitációs intézményt, ahová azután került, hogy a gyanú szerint bódultan ült autóba. Most egy Los Angeles-i étteremben került a figyelem középpontjába, ahol a szemtanúk szerint döbbenetes és ijesztő jelenetet rendezett a People információi szerint.

Fotó:  Getty Images via AFP /  

A hírek szerint Britney Spears a testőrével és az asszisztensével érkezett vacsorázni. Az este igen hamar kellemetlen fordulatot vett. A vendégek elmondása szerint az énekesnő hangosan kiabált, amivel mindenkit zavart, 

aztán hirtelen olyat tett, amire senki sem számított: ugatni kezdett. 

A jelenet közben többször felpattant az asztalától, fel-alá járkált, kiszámíthatatlanul viselkedett.

Az ugató Britney Spears felkapta a kést

A jelenlévők szerint az este legfélelmetesebb pillanata az volt, 

amikor Britney egy késsel a kezében kezdett járkálni az étteremben, és a vendégek asztalai mellett is elhaladt. 

Többen komolyan megijedtek a világsztártól. Egy nő arról számolt be a lapnak, attól tartott, hogy a kiszámíthatatlanul viselkedő énekesnő rátámad.

Az énekesnő társaságában lévők próbálták megnyugtatni, illetve visszatartani, de a beszámolók szerint nem sok sikerrel jártak. Aztán a popsztár besétált az étteremnek arra a részére, ahol vendég nem tartózkodhatna és rágyújtott. A személyzetnek kellett felszólítania, hogy oltsa el a cigarettát. Miután az embereivel távoztak, az asztaluk körül nagy rendetlenség maradt: a szemtanúk szerint ételmaradékok voltak a földön, még az asztal alatt is.

A posztár szerint ez az egész túlzás

Az eset után az étteremben tartózkodók megpróbálták feldolgozni a történteket. A vendégek zavaros, nyomasztó és kellemetlen élményként emlegették az estét. A beszámoló gyorsan terjedni kezdett az interneten, amire Britney Spears stábjának reagálnia kellett. Közleményükben azt írták, az este eseményeit alaposan eltúlozták.

Magyarázatuk szerint az énekesnő nyugodtan vacsorázott a testőre és az asszisztense társaságában, az ugatás pedig nem" öncélú viselkedés" volt, hanem egy történet része. Akkor ugatott a világsztár, amikor a kutyájáról beszélt.

A kés pedig nem fenyegető szándékkal került a kezébe. Állításuk szerint az evőeszközzel a hamburgerét vágta fel, és amikor felállt az asztaltól, véletlenül nála maradt.

A történetet különösen aggasztóvá teszi, hogy nem előzmények nélküli. Britney Spears mentális állapota régóta aggodalomra ad okot: korábbi idegösszeomlása, botrányai és a hosszú éveken át tartó kényszergyámság miatt sokan attól félnek, hogy a popsztár ismét rossz irányba sodródik. Rajongói nyugtalanul figyelik azokat az Insta-videókat, amelyeken az énekesnő hiányos öltözetben, késsel a kezében hadonászik és táncol. Az sem véletlen, hogy nemrég elvonóra került: Britney maga beszélt arról, hogy segítségre van szüksége. Éppen ezért a mostani éttermi incidens után sok rajongó még jobban aggódik érte, és egyre többen érzik úgy, hogy a popsztárnak tartósabb, komolyabb segítségre lenne szüksége.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

