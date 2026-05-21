Britney Spears késsel rohangált egy étteremben és még ugatott is

Szinte nincs olyan hét, hogy ne jelenne meg egy nyugtalanító hír Britney Spearsről. A mostani esetet viszont sokan már nem egyszerű kínos jelenetként emlegetik. A 44 éves popsztár nemrég hagyta el a rehabilitációs intézményt, ahová azután került, hogy a gyanú szerint bódultan ült autóba. Most egy Los Angeles-i étteremben került a figyelem középpontjába, ahol a szemtanúk szerint döbbenetes és ijesztő jelenetet rendezett a People információi szerint.

Britney Spears

Fotó: Getty Images via AFP /

A hírek szerint Britney Spears a testőrével és az asszisztensével érkezett vacsorázni. Az este igen hamar kellemetlen fordulatot vett. A vendégek elmondása szerint az énekesnő hangosan kiabált, amivel mindenkit zavart,

aztán hirtelen olyat tett, amire senki sem számított: ugatni kezdett.

A jelenet közben többször felpattant az asztalától, fel-alá járkált, kiszámíthatatlanul viselkedett.

Az ugató Britney Spears felkapta a kést

A jelenlévők szerint az este legfélelmetesebb pillanata az volt,

amikor Britney egy késsel a kezében kezdett járkálni az étteremben, és a vendégek asztalai mellett is elhaladt.

Többen komolyan megijedtek a világsztártól. Egy nő arról számolt be a lapnak, attól tartott, hogy a kiszámíthatatlanul viselkedő énekesnő rátámad.

Az énekesnő társaságában lévők próbálták megnyugtatni, illetve visszatartani, de a beszámolók szerint nem sok sikerrel jártak. Aztán a popsztár besétált az étteremnek arra a részére, ahol vendég nem tartózkodhatna és rágyújtott. A személyzetnek kellett felszólítania, hogy oltsa el a cigarettát. Miután az embereivel távoztak, az asztaluk körül nagy rendetlenség maradt: a szemtanúk szerint ételmaradékok voltak a földön, még az asztal alatt is.

A posztár szerint ez az egész túlzás

Az eset után az étteremben tartózkodók megpróbálták feldolgozni a történteket. A vendégek zavaros, nyomasztó és kellemetlen élményként emlegették az estét. A beszámoló gyorsan terjedni kezdett az interneten, amire Britney Spears stábjának reagálnia kellett. Közleményükben azt írták, az este eseményeit alaposan eltúlozták.

Magyarázatuk szerint az énekesnő nyugodtan vacsorázott a testőre és az asszisztense társaságában, az ugatás pedig nem" öncélú viselkedés" volt, hanem egy történet része. Akkor ugatott a világsztár, amikor a kutyájáról beszélt.

A kés pedig nem fenyegető szándékkal került a kezébe. Állításuk szerint az evőeszközzel a hamburgerét vágta fel, és amikor felállt az asztaltól, véletlenül nála maradt.