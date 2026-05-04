Felfegyverkezve törtek rá egy nyolcgyermekes családra

Brutális támadás rázta meg a Pest vármegyei Cegléd térségét, ahol egy tanyán élő család vált erőszakos bűncselekmény áldozatává. Az elkövetők az éjszaka leple alatt, símaszkban, magukat rendőrnek kiadva törtek be az ingatlanba – írta a Police.hu.

A brutális támadás a gyerekek szeme láttára történt

Sajtóinformációk szerint az események április 19-én éjjel zajlottak. A támadók betörték a bejárati ajtó üvegét, majd egy gyúlékony anyagot tartalmazó palackot dobtak az épületbe. A család ekkor már aludt, a házban a szülők mellett nyolc kiskorú gyermek tartózkodott. A családfő a zajokra ébredt fel és megpróbált szembeszállni a támadókkal. Egy ásónyéllel védekezett, azonban az egyik elkövető karóval, míg a másik bozótvágó késsel támadt rá. A dulakodás során súlyos sérüléseket szenvedett.

Ez lehetett a brutális támadás indítéka

A nyomozás adatai szerint a támadás hátterében egy nappal korábbi konfliktus állhat. A család gyermekei a közeli erdőben vágtak ki néhány vékony fát, amit az erdő tulajdonosa észlelt, majd számonkérte a történteket. A vita során feszültség alakult ki, amely később erőszakba torkollhatott.

Az éjszakai támadás során a két maszkos elkövető azzal fenyegetőzött, hogy megölik a bent tartózkodókat. A gyújtópalackot azonban sikerült időben hatástalanítani, így nem keletkezett nagyobb tűz.

Fegyvereket is lefoglalt a rendőrség

A Pest vármegyei rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőket. A nyomozás során kiderült, hogy egy 59 éves férfi és fiatalkorú fia, valamint két további fiatal vett részt a támadásban. A hatóságok házkutatást tartottak, amely során

jelentős mennyiségű fegyvert és lőszert foglaltak le. Többek között maroklőfegyverek, puskák, lőszerek, valamint házilag készített eszközök kerültek elő.

A bíróság az idősebb férfi és fia esetében letartóztatást rendelt el, míg a két fiatalkorúval szemben távoltartást alkalmaztak. Az ügyben felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés és súlyos testi sértés miatt folyik az eljárás.

