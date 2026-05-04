Nemzetközi hajtóvadászat: Budapesten tűnt el a népszerű olasz zenész, már az Interpol is keresi

Rejtélyes körülmények között veszett nyoma Budapesten Davide Lucchellinek, az olasz Oggetto Sconosciuto zenekar 24 éves dobosának, aki május elsején, nem sokkal az együttes első külföldi koncertje előtt eltűnt a Mester utca környékéről. A Liuk becenéven ismert zenész után – akinek telefonja elérhetetlen, és barátai szerint kizárható az önkéntes távozás – a magyar és az olasz hatóságok mellett már az Interpol is nagy erőkkel kutat – írta a Blikk.

Eltűnt egy fiatal olasz zenész Budapesten

Fotó: Oggetto Sconosciuto/Facebook

Nemzetközi erők keresik a Budapesten eltűnt olasz dobost

Miután a zenész nem adott életjelet magáról, édesapja a padovai csendőrségen jelentette be fia eltűnését, így az Interpol és az olasz hatóságok mellett a magyar rendőrség is bekapcsolódott a keresésébe. Az apa hamarosan Magyarországra utazik, hogy személyesen kísérje figyelemmel a nyomozást, miközben a zenekar tagjai és ismerősei

kizártnak tartják az önkéntes távozást Davide szakmai alázata és a turné fontossága miatt.

A barátok szerint a dobos utoljára világoskék farmert, világoszöld pulóvert és fekete bőrdzsekit viselt a Mester utca 30-32. szám alatti parkolónál és attól tartanak, hogy bűncselekmény vagy baleset érhette.

Hiába próbáltak feljelentést tenni, több rendőrkapitányságról is elküldték őket illetékesség hiányára hivatkozva, miközben a kórházakban sem találtak ismeretlen olasz beteget.

A zenekar lemondta további koncertjeit és tagjai hamarosan visszatérnek Budapestre, hogy folytassák az eltűnt fiatal keresését.

Korábban már megírtuk, hogy sajnálatos módon véget ért a kutatás az április elején, a Bálna közelében eltűnt 26 éves marokkói egyetemista ügyében, miután a hatóságok április 16-án megtalálták Belkass Yacine holttestét.