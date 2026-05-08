Feljelentést tett az Állami Számvevőszék, amely a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodását vizsgálta

2026. május 7-én lezárult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) azon vizsgálata, amelyben a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) gazdálkodását vizsgálták. Azon belül is főként azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat hogyan használták fel – adta hírül az ÁSZ.

Szabálytalanságokat állapított meg az Állami Számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodásában

Az ellenőrzés megállapítása szerint a tulajdonosi struktúrában tártak fel kockázatokat. Mint írják:

A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is”

– olvasható az ÁSZ jelentésében. A szervezet több bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért feljelentést tett a nyomozó hatóságnál.

Az egyetem egyébként jól teljesített az elmúlt években: hétezer hallgatóból ezerkétszáz külföldi diákjuk volt 2025-ben, maradhattak az Erasmus- és Horizont-programokban, folyamatosan javult a helyezésük a legjobb egyetemek rangsorában, egyre több külföldi felsőoktatási intézménnyel kötöttek megállapodást, valamint egyre többféle képzést kínálnak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a felsőoktatási intézmény rektora.

Az ÁSZ által feltárt mostani ügy Matolcsy Ádámhoz, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökének, Matolcsy Györgynek a fiához köthető, akinek a cége adta bérbe az egyetem számára az Infoparkban található irodakomplexumot. Az iroda- és parkolóbérleti-díjakat pedig alaposan felsrófolta az elmúlt években. A fejlemények miatt lemondott Czene Gréta elnök-vezérigazgató.