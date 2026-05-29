Történelmi sikerek a főváros közbiztonságban: valamennyi frakció elismerte a Budapesti Rendőr-főkapitányág munkáját

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 2025. évi tevékenységéről szóló jelentésében Terdik Tamás elmondta: az elmúlt évben drasztikusan visszaesett a garázdaságok, a lopások, a gépkocsifeltörések és a lakásbetörések száma. Több ezek közül történelmi mélypontot ért el. A fővárosi főkapitány hozzáette, miközben a bűncselekmények száma csökken, a rendőrség hatékonysága nőtt: a nyomozáseredményességi mutatók tovább javultak, és a korábbinál is több bűnelkövetőt sikerült bíróság elé állítani.

Egymilliárdos csapást mért a drogmaffiára a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Terdik Tamás kiemelte, a kábítószer-terjesztők elleni harc továbbra is a BRFK egyik legfontosabb prioritása. A határozott fellépésnek meglett az eredménye: több mint 300 elkövető ellen indítottak eljárást, ezzel párhuzamosan hatalmas mennyiségű, több mint 1 milliárd forint értékű drogtól tisztították meg a budapesti utcákat.

Kibertér és az emberölések száma

A rendőrfőkapitány ugyanakkor őszintén beszélt a negatív tendenciákról és a jövőbeli veszélyekről is. Jelentése szerint az emberölések száma sajnos emelkedést mutatott az elmúlt évben.

Bár az online elkövetett bűncselekmények száma szintén csökkent, Terdik Tamás figyelmeztetett: nem tudja garantálni, hogy ez a trend tartós marad. Az internetes csalók és kiberbűnözők ugyanis hatalmas tőkével és komoly eszközparkkal rendelkeznek, a módszereik pedig folyamatosan megújulnak, ami állandó éberséget követel meg a hatóságoktól.

Ritka pillanat: teljes az egyetértés a Fővárosi Közgyűlésben

Bár a politikai oldalak között nem gyakori az összhang, a rendőrség tavalyi teljesítménye előtt minden frakció fejet hajtott. A jelentés elhangzása után a Fővárosi Közgyűlés összes politikai csoportja egységesen, pártállástól függetlenül megköszönte a rendőrség kemény, nehéz és áldozatos munkáját.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a rendvédelmi szervekre óriási feladat hárul a város biztonságának fenntartásában, és a BRFK az elmúlt évben is folyamatosan javuló tendenciákkal bizonyította, hogy képes megvédeni a budapestieket.