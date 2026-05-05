Döbbenetes, ahogy manőverezett ez a teherautós a sztrádán

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádirata szerint 2024. június 28-án kora délután egy teherautó-sofőr agresszív magatartása vezetett súlyos balesethez az M0-s autóúton – írta a Blikk.hu. A férfi az M5-ös autópálya felől az M3-as irányába tartott a megengedett 110 km/órás sebességet túllépve, amikor egy másik autós a külső sávból elé sorolt. A teherautós ezen annyira feldühödött, hogy dudálni kezdett, majd szorosan rátapadt az előtte haladó járműre, gyakorlatilag letolva azt az útról. Bár a másik sofőr a nyomás hatására végül lehúzódott a külső sávba, a teherautós nem ment tovább, hanem hirtelen bevágott az autó elé, és intenzív büntetőfékezésbe kezdett.

A helyszíni szemle adatai alapján a büntetőfékezés miatt a mögöttes forgalomnak esélye sem volt a biztonságos megállásra

Brutális büntetőfékezés az M0-son

A vétlen sofőr a vészhelyzetet látva balra rántotta a kormányt, ám mivel ott egy motoros haladt, azonnal jobbra kellett korrigálnia.

Ekkor elvesztette uralmát a jármű felett, a kocsi kisodródott, és a belső sávban összeütközött egy másik autóval, majd mindkét jármű a szalagkorlátnak csapódott.

A balesetben a vétlen sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett, az anyagi kár pedig meghaladta a másfél millió forintot.

A teherautós észlelte a történteket, sőt, még lassított is, végül azonban segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

Az ügyészség közúti veszélyeztetés, segítségnyújtás elmulasztása és rongálás miatt emelt vádat ellene, és felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést, valamint a járművezetéstől való eltiltást indítványozott.