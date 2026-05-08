Autópályáról a börtönbe? Büntetőfékezés miatt szállt bele az ügyészség egy agresszív sofőrbe

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki büntetőfékezéssel szívatott egy szabályosan közlekedő autóst – adta hírül az ügyészség.

Büntetőfékezés az M1-esen: az ügyészség közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat egy férfi ellen

A vádirat szerint az agresszív sofőr 2024 júniusában haladt az M1-es autópályán Győr felől Budapest irányába. A férfi attól lett ideges, hogy az előtte lassabban haladó sértettet a forgalmi viszonyok miatt nem tudta megelőzni.

A vádlott emiatt a követési távolságot nem tartotta be, többször megközelítette a sértett járművét és fényszóróját felvillantotta. Az agresszív sofőr a belső és a külső forgalmi sávot váltogatva közlekedett, melynek során nem megfelelő oldaltávolságot tartva behaladt a sértett mellé.

Miután a sértettet sikerült megelőznie, előtte többször is intenzíven fékezett, emiatt a vétlen autós az autópálya jobb széle felé kormányozta az autóját. Ezt követően a vádlott hirtelen vészfékezett, és megállt, ezzel a sértettet vészfékezésre és megállásra kényszerítve. Ezt követően a vádlott Budapest irányába távozott.

Az őrült sofőr több KRESZ-szabályt is megszegett, mellyel a sértett és utasa életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztette. Az ügyben a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

