Döbbenetes buszbaleset történt a határtól nem messze

Vasárnap reggel 8 óra magasságában súlyos közlekedési baleset történt a Zólyomi járáshoz tartozó Dobronyán (Dobrá Niva), ahol egy kirándulóbusz az oldalára borult – írta az Új Szó.

A buszon két sofőr és tizenhat utas tartózkodott

Fotó: Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ)/Facebook

Magyar utasok is voltak a felborult buszon

A jármű Horvátországból tartott Lengyelország felé, fedélzetén tizenhat utassal és két sofőrrel. A Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az utasok között magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok egyaránt tartózkodtak.

A helyszínre érkező mentőegységek – köztük három mentőautó és egy mentőhelikopter – összesen kilenc embert szállítottak kórházba.

Bár az első hírek súlyosabb incidensről szóltak, a hatóságok később pontosították, hogy a sérültek zöme könnyebb sebesüléseket szenvedett. Köztük volt egy 27 éves lengyel nő is, akit állapota stabilizálása után légi úton juttattak a besztercebányai kórházba. A műszaki mentést a tűzoltóság szakemberei végezték, a baleset körülményeit pedig a rendőrség vizsgálja.

Idős nőt gázolt halálra a 98-as busz Kispesten

Szombat délután tragédia történt a KÖKI terminál közelében, ahol egy menetrend szerinti járat elütött egy gyalogost. A halálos baleset során egy idős asszony vesztette életét.