Odacsukta az ajtó, majd áthajtott az idős nőn egy menetrend szerinti busz Vésztőn

Egy tragikus buszbaleset miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség egy 53 éves, büntetlen előéletű újkígyósi nő ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt – számolt be a Beol.hu. A sofőr olcsón megúszhatja a halálos balesetet.

Felfüggesztett fogházbüntetést kaphat az újkígyósi busz sofőrje

Fotó: Shutterstock/illusztráció

A busz biztonsági rendszere is meghibásodott az indulás előtt

A vádirat szerint a sofőr 2024. december 1-jén, a késő délutáni órákban vezetett egy menetrend szerinti autóbuszt a Kossuth utcában, majd megállt az egyik megállónál, hogy az utasok le- és felszállhassanak. A vádlott annak ellenére adott indulási jelzést és zárta be a jármű második ajtaját, hogy pontosan tudta, az ajtó feletti világítás sötét maradt, és a becsípődésgátló biztonsági rendszer sem működik, amely normál esetben automatikusan visszanyitná a szárnyakat.

Bár a sofőr a vezetőülésből végig tisztán láthatta, hogy a leszállási folyamat még nem fejeződött be, figyelmen kívül hagyta a KRESZ azon alapvető szabályát, miszerint buszvezető csak akkor indulhat el, ha minden utas biztonságosan végzett a fel- és leszállással. A csukódó ajtó így beszorította egy éppen leszálló, 70 éves asszony karját, miközben a teste már a járművön kívül volt.

Az elinduló busz magával rántotta az idős nőt, aki a kerekek alá zuhant, és a jobb hátsó kerék áthajtott rajta. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. Az ügyészség a vádiratban úgynevezett mértékes indítványt tett, ami azt jelenti, hogy amennyiben a vádlott a bíróság előtt beismeri a bűnösségét, próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre számíthat. Ezenfelül a hatóság kezdeményezte a nő eltiltását a „D” kategóriás járművek vezetésétől, valamint köteleznék a csaknem 770 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is.

Május elején tragédia történt a KÖKI terminál közelében, ahol egy menetrend szerinti járat elütött egy gyalogost. A halálos baleset során egy idős asszony vesztette életét.