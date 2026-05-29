Meglátta a busz alatt fekvő nyugdíjast, azonnal tudta, hogy nagy a baj

Péntek reggel döbbenetes jelenet fogadta azokat, akik Hatvan belvárosában közlekedtek. A busz körül álló emberek és a feltorlódott forgalom jelezte, hogy súlyos baleset történt – írja a Ripost.

Busz alá szorulva fedezték fel a mozdulatlanul fekvő idős hölgyet

Súlyos gázolás történt péntek reggel Hatvanban, a 3-as főút Horváth Mihály úti szakaszán, a Kossuth tér közelében. A baleset után egy idős nő a busz alatt feküdt mozdulatlanul. A környéken közlekedők közül többen is megálltak, hogy megnézzék, mi történt.

Az egyik szemtanú, Katalin éppen gyermekét vitte iskolába, amikor a helyszínhez ért.

A fiamat vittem az iskolába, ott kanyarodtam le mellék útra ahol történt a baleset. Azt láttam, hogy a busz balra kanyarodás közben álló állapotba volt és a közepe alatt feküdt mozdulatlanul az idős néni.

– mesélte a Ripostnak.

Tűzoltók mentették ki az asszonyt

A baleset helyszínére rövid időn belül megérkeztek a hatvani hivatásos tűzoltók. A szakemberek óvatosan kiemelték az asszonyt a jármű alól, majd átadták a mentőknek. A mentés idejére a környéken jelentős fennakadások alakultak ki. A helyszínre több mentőegység is érkezett.

A sérült állapota miatt mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy több mentőegység és egy mentőhelikopter vett részt az ellátásban.

A nyugdíjas nőt végül súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították kórházba.

Vizsgálják a gázolás körülményeit

A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A péntek reggeli gázolás hosszú időre megrázta a környéken élőket, akik közül többen is szemtanúi voltak annak, ahogy az idős nő a busz alatt feküdt a mentők kiérkezéséig.

