Hatalmas csattanás a 2-es főúton, negyven utasával ütközött a busz a kamionnal

Péntek délután hatalmas csattanás rázta meg a 2-es számú főút egyik szakaszát. A busz és a kamion ütközése miatt rövid idő alatt megtelt a helyszín mentőkkel, rendőrökkel és tűzoltókkal – közölte a Nool.hu.

Busz ütközött kamionnal Nógrádban, többen megsérültek

Fotó: Facebook/Útinform és Traffipax Figyelő/Noon.hu

A busz szélvédője is betört az ütközésben

A baleset Borsosberény és Nagyoroszi között történt a 2-es számú főúton. A rendelkezésre álló információk szerint egy menetrend szerint közlekedő busz és egy kamion oldalvást érintette egymást. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a busz szélvédője betört. A járaton összesen negyven ember utazott a baleset idején.

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy a rétsági hivatásos és az érsekvadkerti önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre.

A baleset következtében olaj került az úttestre, ezért a közútkezelő szakembereinek is be kellett avatkozniuk.

A mentés és a műszaki munkálatok idejére jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki.

Többen megsérültek a balesetben

Török László, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense elmondta, hogy az intézkedések alatt félpályás útlezárás mellett, rendőri irányítással haladt a forgalom.

A balesetben három ember sérült meg. A busz sofőrjét és két utast a helyszínen látták el a mentők. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense, Rácz Renátó tájékoztatása szerint a mentők végül két embert szállítottak kórházba.

A sérültek végtagsérüléseket szenvedtek, állapotukról további részleteket nem közöltek. A busz és a kamion ütközésének pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

