Egri busz karambolozott Csehországban: tizenhárom sérült van

Súlyos buszbaleset történt Csehországban, České Budějovice közelében, ahol egy magyar rendszámú autóbusz és egy autó ütközött össze. A karambol a Boršov nad Vltavou melletti 143-as főúton történt – írja az Idnes.cz információi alapján a Magyar Nemzet.

A buszbalesetben érintett magyar busz (Forrás: X/Policie ČR)

A helyszínre három mentőautót és két orvosi kocsit riasztottak. A sérültek szállításában a betegszállító szolgálat is közreműködött. A magyar rendszámú buszon nagyjából harmincan ültek, közülük kilencen megsérültek. A kocsi pedig tele volt, vagyis négyen ültek benne, és mindannyian megsérültek.

A személyzet összesen tizenhárom sérültet látott el a helyszínen. Minden beteg eszméleténél volt. Az egyik nő súlyos, többszörös, egy férfi pedig közepesen súlyos mellkasi sérüléseket szenvedett. A kórházon kívüli sürgősségi ellátás után mindkettőjüket a České Budějovice-i kórház traumatológiai központjába szállították”

– mondta Petra Kafková, a mentőszolgálatok szóvivője.

A sérültek többsége könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet: többnyire horzsolásokat, karcolásokat és felületi fejsérüléseket szenvedtek. Öt embert a Český Krumlov-i kórházba vittek, nyolc sérültet pedig a České Budějovice-i kórház traumatológiai osztályára szállítottak.

Všechny složky IZS aktuálně řeší DN autobusu a OA na silnici č 143 u Boršova nad Vltavou. Silnice je uzavřena. Déšť, bouřka, jeďte opatrně. Zatím máme hlášeno víc jak deset zraněných osob z obou vozidel. V autobuse cestovali cizinci. #policiejhc pic.twitter.com/FI81CXEkkL — Policie ČR (@PolicieCZ) May 31, 2026

A rendőrség közölte, hogy az utasok számára pótlóbuszt biztosítottak, a helyszínre pedig nyomozó is érkezett. Az érintett útszakaszt több órára lezárták. A buszt nem sokkal 17 óra előtt szállították el a baleset helyszínéről.

Az Eger felirat árulkodó (Forrás: X/Policie ČR)

Viharos időben történt a magyarok buszbalesete

Mindkét sofőrnél alkoholszondát alkalmaztak, az eredmény mindkét esetben negatív lett. Az elsődleges vizsgálatok alapján az autó sofőrje nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét. A nedves úton megcsúszott, áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a busszal. A baleset pontos okait és körülményeit a České Budějovice-i rendőrök a közlekedési szakemberekkel együtt vizsgálják – közölte Lenka Krausová rendőrségi szóvivő.

A buszbaleset idején heves esőzés volt a térségben.

Vasárnap viharok vonultak át Csehországon, a meteorológusok esőre, jégesőre és akár 90 kilométer/órás széllökésekre is figyelmeztettek. A karambol a II/143-as úton történt. Délután 3 óráig a dél-csehországi tűzoltókat már 15 helyszínre riasztották a vihar okozta károk miatt: főként kidőlt fákat és letört ágakat kellett eltávolítaniuk, több helyen pedig pincékből szivattyúzták a vizet.