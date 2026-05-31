Hamuvá égett a busz, nyolc áldozatot követelt a tragédia

A hajnali órákban halálos buszbaleset történt Törökországban, Denizli városának közelében, ahol egy távolsági menetrend szerinti autóbusz nagy sebességgel egy autópálya szalagkorlátjának csapódott, majd szinte azonnal lángba borult – írta a Daily Star. A Pamukkale Tourism által üzemeltetett jármű éppen Izmirből tartott Antalya irányába, amikor hajnali 1 óra 40 perckor a szerencsétlenség bekövetkezett. A buszon a tragédia pillanatában harmincnyolc utas és a személyzet három tagja tartózkodott.

A hatóságok vizsgálják a helyszínt, ahol a tragikus buszbaleset történt

Fotó: A Haber Youtube

Egy csecsemő is meghalt a halálos buszbalesetben

A Daily Star információi szerint a brutális erejű becsapódást követően a jármű másodpercek alatt kigyulladt, és a hatalmas lángok fogságából nyolc ember már nem tudott élve kimenekülni; a tűzoltók oltása után a busznak gyakorlatilag csak a teljesen kiégett fémváza maradt meg.

A halálos áldozatok között van egy kilenc hónapos csecsemő, valamint a busz ötvenéves sofőrje is. A balesetben további harminchárom ember szenvedett különféle sérüléseket. A helyszínre érkező mentőcsapatok a nyolc elhunytat a helyi patológiára szállították, míg a harminchárom sérültet a környező Denizli és Sarayköy kórházaiba vitték.

Az áldozatok jelenleg is orvosi ellátás alatt állnak, pontos egészségügyi állapotukról és a sérüléseik súlyosságáról a hatóságok egyelőre nem adtak ki részletesebb tájékoztatást. A tragédia pontos okait és körülményeit a rendőrség még szakértők bevonásával vizsgálja, ám az elsődleges feltételezések és a helyi sajtóértesülések szerint a sofőr elveszíthette uralmát a jármű felett, ami a végzetes ütközéshez vezetett.

Egy Pécsről Budapest irányába tartó, felnőtteket és huszonöt gyermeket szállító kisbusz a 6-os főút 188-as kilométerszelvényénél, Hird belterületének közelében eddig tisztázatlan körülmények között hirtelen elveszítette a stabilitását, aminek halálos baleset lett a vége.