Durva buszbaleset történt Debrecenben

Negyven emberhez hívtak mentőt Hajdú–Bihar vármegye székhelyére. Nem hétköznapi buszbaleset történt szombaton, itt vannak a részletek.
Két helyi járatú autóbusz ütközött össze szombat késő délután Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hadházi út kereszteződésénél. A buszbalesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem számolt be. A két járművön összesen negyvenen utaztak, a helyszínre mentőket is kellett hívni a Haon.hu információi szerint. Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan sérültek meg és milyen sérüléseik vannak, ahogy azt sem, vannak-e köztük például gyerekek.

Durva buszbaleset történt Debrecenben május 30-án (illusztráció)
Fotó: Napló-archív

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosítják a helyszínt. Az utat lezárták a rendőrök. 

A reggeli buszbalesetben gyerekek sérültek meg

Súlyos közúti katasztrófa rázta meg a dél-dunántúli régiót szombat reggel, amikor egy kirándulókat szállító busznak fának csapódott a 6-os főúton. A buszsofőr a helyszínen meghalt, a huszonnyolc utas – köztük huszonöt gyermek – közül pedig csaknem mindenki megsérült a brutális erejű ütközésben. Részlekért kattintson ide!

Ez is ma történt: Halálra égett egy traktorral ütköző autó sofőrje

Tragédiáról számoltak be a 36-os főútról szombat délután. Halálos baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, egy autó egy mezőgazdasági járművel karambolozott, ami után a felcsaptak a lángok. A durva balesetről ebben a cikkünkben olvashat.
 

 

 

