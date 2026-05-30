Két helyi járatú autóbusz ütközött össze szombat késő délután Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hadházi út kereszteződésénél. A buszbalesetről a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem számolt be. A két járművön összesen negyvenen utaztak, a helyszínre mentőket is kellett hívni a Haon.hu információi szerint. Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan sérültek meg és milyen sérüléseik vannak, ahogy azt sem, vannak-e köztük például gyerekek.

Durva buszbaleset történt Debrecenben május 30-án (illusztráció)

Fotó: Napló-archív

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták a buszokat és biztosítják a helyszínt. Az utat lezárták a rendőrök.

