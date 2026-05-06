Öt évig kábította a nőket a netes Casanova, vagyonokba került a románc

Az online ismerkedés veszélyeire figyelmeztet a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség egy újabb megdöbbentő ügy kapcsán. A netes Casanova éveken keresztül épített ki bizalmi kapcsolatokat nőkkel, majd különböző történetekkel pénzt csalt ki tőlük. A Kemma.hu írt a leleplezett csalásról.

A netes Casanova érzelmek nélkül, a pénz bűvöletében

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi öt éven át több sértettel is kapcsolatba került az interneten. A nőkkel bizalmi, sőt sok esetben romantikus kapcsolatot alakított ki, azonban a célja végig a pénzszerzés volt.

A csaló különböző sürgősnek tűnő helyzetekre hivatkozott, és rendszeresen pénzt kért az áldozataitól. Volt, akit érzelmileg teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozott, majd ezt kihasználva újabb és újabb összegeket szerzett meg.

A sértettektől összesen közel húszmillió forintot csalt ki, és több áldozat a mai napig sem kapta vissza a pénzét.

Az internetes csalás egyik legveszélyesebb formája a romantikus átverés

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség szerint az ilyen típusú csalók tudatosan építenek az emberi érzelmekre. Először bizalmat és kötődést alakítanak ki, majd ezt használják fel arra, hogy pénzt kérjenek.

A hatóságok szerint különösen gyanús lehet, ha valaki kizárólag online kommunikál, nagyon gyorsan mély érzelmeket mutat, folyamatosan sürgős problémákra hivatkozik, vagy rendszeresen pénzt kér.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy senki ne utaljon pénzt olyan személynek, akit csak az interneten keresztül ismer.

