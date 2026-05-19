Titkos rekeszekben állt a cigaretta, a NAV szólt a tulajdonosnak, hogy ideje hazajönnie

Nem mindennapi akció zajlott le a Hajdú-Bihar vármegyében, amelynek a főszereplője Sherry volt, a dohánytermékek kiszagolására kiképzett kutya. A NAV azt gyanította, hogy egy családi háznál illegális cigaretta kerül forgalomba, így a helyszíni kutatás mellett döntöttek. A tulajdonos azonban nem volt otthon az akció időpontjában, így az adóhatóság jelzett neki, hogy ideje lenne hazamenni...
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei ellenőrzést tartottak egy családi háznál, miután a Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság előzetes kockázatelemzése alapján felmerült a gyanú, hogy feketepiaci cigaretta cserél gazdát a helyszínen – adta hírül a Haon.hu. A NAV a pénzügyőrök mellett bevetette Sherryt is, a speciálisan képzett kutya kifejezetten a dohánytermékek felkutatásában jeleskedik.

Titkos rekeszekbe rejtve állt a cigaretta, de Sherry szagot fogott
Fotó: NAV

Illegális cigarettabiznisz: Sherry a legagyafúrtabb rejtekhelyet is megtalálja

Az ellenőrzés nem kezdődött szokványos módon: a házban senki sem tartózkodott éppen, ezért a NAV értesítette a tulajdonost, aki rövid időn belül odaért a házhoz. Sherry és a nyomozók ekkor úgy szétkapták az ingatlant, mint foxi a lábtörlőt.

A kutya a garázsban azonnal jelzett egy szerszámos szekrény alsó részénél. A bútor aljában egy rejtett tárolót alakítottak ki, a rekeszből 110 doboz zárjegy nélküli cigaretta került elő.

Az udvaron Sherry egy bontott épületfákból álló rakás mellett adott jelzést. A rakás közepén szintén egy rejtett üreget találtak a nyomozók, ahonnan további 230 doboznyi illegális dohánytermék került elő. 

Rejtekhely a farakásban: ezzel a trükkel sem tudtak kifogni Sherryn
Fotó: NAV

A tulajdonos azt mondta: ismeretlen személytől vásárolta a cigerettát, saját kezűleg alakította ki a rejtekhelyeket, a dohányterméket pedig saját fogyasztásra szánta és a felesége nem tudott annak hollétéről.

A NAV munkatársai összesen 340 doboznyi cigarettát foglaltak le, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A 60 éves elkövető 1,2 millió forintnyi bírságra is számíthat.

