Még a saját csapata sem ismerte a félmilliárdos csalás agytrösztjét

Az elmúlt három évben a gazdasági nyomozók teljesen felszámolták a száznál is több céget érintő, szövevényes bűncselekményt, és minden bizonyítékot begyűjtöttek a vádemeléshez. A rendőrök az eljárás során több olyan ügyet is egyesítettek, amelyeknél a bankszámlák, e-mail-címek és telefonszámok egyezése egyértelműen ugyanarra a csalásra specializálódott elkövetői körre utalt. A nyomozás méretét jól mutatja, hogy összesen 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, és a felhalmozott iratanyag a végére 44 dossziét töltött meg – írta a Police.hu.

Hamis szerződésekkel hajtották végre a csalást

Félmilliárdos csalás: lebukott a dörzsölt bűnbanda

A gyanú szerint a bűnszervezet két módszerrel verte át a vállalkozásokat. Egyrészt nagyvállalatok nevében értékes árukat – például drónokat, videókártyákat, elektromos rollereket és élelmiszereket – rendeltek kisebb cégektől, ám a kiszállítás után a számlákat már nem fizették ki. Másrészt neves cégeknek kiadva magukat rendkívül olcsó termékeket kínáltak eladásra, ám miután a vevők átutalták az előleget, az áru sosem érkezett meg. A csalók összesen 144 üzletet kötöttek így:

a teljes összeg, amit megpróbáltak megszerezni, elérte az 573 millió forintot, amiből a ténylegesen okozott kár 236 millió forint.

A nyomozás szálai egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfihoz, K. Gáborhoz vezettek, aki a csalások agytrösztje volt. A könnyű pénzszerzés reményében telefonáló és e-mailező férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már ült börtönben hasonló bűncselekmények miatt. A csalások kivitelezésében két, szintén büntetett előéletű társa segítette, miközben a bankszámlák megnyitására, a pénzfelvételre és az áruk szállítására strómanokat és alkalmi segítőket alkalmaztak.

A főkolompos még a saját emberei előtt is titkolta a kilétét: álneveket használt, és kerülte a személyes találkozókat.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a napokban fejezték be a nyomozást. K. Gábort és két közvetlen társát 144 rendbeli csalással és pénzmosással gyanúsítják, míg további nyolc embernek pénzmosás miatt kell felelnie. Az iratokat a rendőrség átadta az ügyészségnek, a gyanúsítottak jelenleg szabadlábon védekeznek.

