Ha ilyen e-mailt kap, ne nyissa meg!

Időről időre felbukkannak a rendőrség nevében küldött hamis e-mailek és SMS-ek, amelyekre a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán hívták fel a figyelmet. A hatóságok részletesen ismertették a gyanúra okot adó jeleket, hogy senki ne essen áldozatul az efféle internetes csalásnak – írta a Beol.hu.

Az internetes csalás egy új pofátlan módszere jelent meg

Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

Kifinomult internetes csalás terjed a rendőrség nevében

A hatóságok figyelmeztetése szerint újabb hullámban érkeznek a gyanús megkeresések, ám néhány árulkodó jel alapján könnyen kiszűrhető a csalás. Érdemes gyanakodni, ha a levél hangvétele fenyegető vagy sürgető, ha a szövegben keveredik a tegezés és a magázás, illetve, ha a tartalom hemzseg a magyartalan kifejezésektől. Gyakori módszer, hogy a csalók létező rendőrségi vezetők nevében írnak alá, de a hivatkozott szervezet – például az „Országos Rendőrség” – valójában nem létezik.

Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldal

Fontos tudni, hogy a magyar rendőrség soha nem használ Gmail vagy Hotmail típusú levelezőrendszereket a hivatalos kommunikációhoz. Ehelyett az Ügyfélkapu, a Hivatali Kapu vagy a Digitális Állampolgárság Program felületein, illetve hivatalos állami e-mail címekről és postai úton tartják a kapcsolatot az állampolgárokkal. Aki úgy véli, hogy adathalász csalás áldozatává válhatott, az ne válaszoljon az üzenetre, hanem a rendőrség hivatalos weboldalán található elérhetőségeken kérjen tájékoztatást.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x

Korábban beszámoltunk róla, hogy Terpes polgármestere egy egri hipermarketben keveredett kínos botrányba, miután a biztonsági őrök tetten érték a településvezetőt egy nem mindennapi „spórolási kísérlet” közben.