Hazugságcunamival húzott le egy idős embert, közel 200 millió forintot csalt ki tőle

Éveken át hitt neki az idős sértett, aki segíteni akart a pénzzavarba került férfinak. A minősített csalás azonban végül elképesztő méretet öltött, a vádlott közel 200 millió forintot csalt ki az áldozatából. Közleményt adott ki a Pest Vármegyei Főügyészség, amely a Magyarország Ügyészsége oldalán olvasható.

A csalás során számtalan módszert bevetett

A minősített csalás során hamis iratokkal verte át az idős embert

A vádirat szerint a férfi közel tíz éve ismerte az idős sértettet, aki teljes mértékben megbízott benne.

A vádlott ezt használta ki, és különböző kitalált történetekkel kezdett pénzt kérni az áldozatától.

Kezdetben anyagi nehézségekre hivatkozott, később azonban már azt állította, hogy egy budapesti ingatlant megszerezhetne, ha kifizeti az ahhoz kapcsolódó tartozásokat.

A sértett megtévesztése érdekében hamis bírósági, ügyvédi, adóhatósági és végrehajtói iratokat is készített.

Azt állította, hogy ezek alapján hamarosan többmillió forintot fog visszakapni a hatóságoktól.

Közel 200 millió forintot csalt ki az áldozattól

A Dunakeszi Járási Ügyészség szerint a férfi 2023 októbere és 2024 februárja között összesen közel 200 millió forintot szerzett meg az idős sértettől.

Az ügyészség szerint a pénzt nem a történeteiben szereplő célokra fordította.

A csalásból származó összeget szerencsejátékra, számítógépes játékok vásárlására, valamint más tartozások és kölcsönök visszafizetésére költötte.

Letartóztatásban várja a folytatást

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi jelenleg letartóztatásban van.

A Dunakeszi Járási Ügyészség minősített csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolja.

Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltást és a sértettnek okozott kár megtérítésének kiszabását indítványozta számára.

