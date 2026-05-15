Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döntöttek Ukrajna sorsáról - Kína és Trump bemutatták az ítéletet

Olvasta?

Ez már a tiszásoknak is sok – Magyar Péterék most átlépték a határt

csalás

Az idős nő lefotózta bankkártyája mindkét oldalát és elküldte egy ismert magyar zenésznek

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szinte nem telik el úgy nap, hogy a kiberbűnözők ne ejtenének újabb és újabb áldozatot. Ezúttal egy 75 éves nő dőlt be a csalásnak: a bűnöző ismert magyar zenésznek adta ki magát, és egy csevegőprogramon keresztül vette fel a kapcsolatot a nyugdíjassal. A csalónak sikerült rávennie arra a nőt, hogy befényképezze bankkártyáját és elküdje neki a képeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csalásmátrix projektáldozatmagyar zenészpénz

Trükkös csalás áldozata lett egy 75 éves nő: a magát ismert magyar zenésznek kiadó bűnöző egy csevegőprogramon keresztül vette fel a kapcsolatot áldozatával. A nő bizalmába férkőzött, majd hamarosan elkezdett pénzt kicsalni tőle – adta hírül a Zaol.hu.

Trükkös csalás: a bűnöző harmincszor utalt magának kisebb-nagyobb összegeket
Trükkös csalás: a bűnöző harmincszor utalt magának kisebb-nagyobb összegeket
Fotó: Shutterstock/Varga Jozsef Zoltan

Internetes csalás: milliós kára keletkezett az áldozatnak

Az áldozat január 8-án ismerkedett meg a bűnözővel, aki hamar a bizalmába férkőzött. Már február elején pénzt kért tőle arra hivatkozva, hogy gerincbeteg gyerekek számára szerveznek gyűjtést. 

Az áldozat nem tudott ajándékkártyát vásárolni, ezért lefotózta a bankkártyája mindkét oldalát és elküldte az ismeretlennek.

A nő minden fizetési kérelmet jóváhagyott a telefonos alkalmazásán keresztül.

A csaló három hónap alatt 30 alkalommal utalt, az asszonynak másfél millió forintos kára keletkezett.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében igyekszik felderíteni a hasonló eseteket, és egyre sikeresebbek. A kiberegység vezetője, Dr. Véghi Anna Réka alezredes lapunknak elmondta: 2024 óta több mint 3,8 milliárd forintnyi kicsalt pénzt sikerült feltartóztatni a bankrendszerben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!