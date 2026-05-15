Az idős nő lefotózta bankkártyája mindkét oldalát és elküldte egy ismert magyar zenésznek

Trükkös csalás áldozata lett egy 75 éves nő: a magát ismert magyar zenésznek kiadó bűnöző egy csevegőprogramon keresztül vette fel a kapcsolatot áldozatával. A nő bizalmába férkőzött, majd hamarosan elkezdett pénzt kicsalni tőle – adta hírül a Zaol.hu.

Trükkös csalás: a bűnöző harmincszor utalt magának kisebb-nagyobb összegeket

Internetes csalás: milliós kára keletkezett az áldozatnak

Az áldozat január 8-án ismerkedett meg a bűnözővel, aki hamar a bizalmába férkőzött. Már február elején pénzt kért tőle arra hivatkozva, hogy gerincbeteg gyerekek számára szerveznek gyűjtést.

Az áldozat nem tudott ajándékkártyát vásárolni, ezért lefotózta a bankkártyája mindkét oldalát és elküldte az ismeretlennek.

A nő minden fizetési kérelmet jóváhagyott a telefonos alkalmazásán keresztül.

A csaló három hónap alatt 30 alkalommal utalt, az asszonynak másfél millió forintos kára keletkezett.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében igyekszik felderíteni a hasonló eseteket, és egyre sikeresebbek. A kiberegység vezetője, Dr. Véghi Anna Réka alezredes lapunknak elmondta: 2024 óta több mint 3,8 milliárd forintnyi kicsalt pénzt sikerült feltartóztatni a bankrendszerben.