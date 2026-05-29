Nyaralni indult a tulajdonos, egy idegen családot talált a házában

A Veszprémi Járásbíróság előtt fekvő vádirat szerint a bűnszervezet szellemi atyja egy 65 és egy 53 éves férfi volt, akik már 2018-tól kezdődően professzionális szinten foglalkoztak követeléskezeléssel, valamint végrehajtás alatt álló ingatlanok árverési felvásárlásával. Ebből fakadó széleskörű üzleti kapcsolataik révén szisztematikusan gyűjtöttek adatokat olyan értékes budapesti lakásokról és balatoni nyaralókról, amelyeket a tulajdonosaik hosszabb ideje nem látogattak, vagy amelyek jelentős közüzemi hátralékot halmoztak fel és ez már is megnyitotta a csalás kapuit – írta a Veol.hu.

A csalás a Balatontól egészen a fővárosig szervezett hálózatban működött

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Így virágzott a milliárdos csalás Veszprémben

A gátlástalan elkövetési módszer gerincét az adta, hogy a 65 éves vádlott fiktív kölcsönszerződésekre hivatkozva valótlan fizetési meghagyásokat bocsátott ki, majd végrehajtási eljárást kezdeményezett a gyanútlan tulajdonosok ellen. Amennyiben az érintett áldozat nem élt ellentmondással, a bűnözők előtt megnyílt az út az ingatlan jogtalan megszerzéséhez.

A hálózat által kiszemelt ingatlanok értéke elképesztő skálán mozgott, a legolcsóbb, 25 millió forintos lakástól kezdve egészen a 236 millió forintot érő luxusingatlanig terjedt a paletta, miközben az átlagos eladási árak 45 és 77 millió forint között alakultak.

A történet leginkább megdöbbentő fordulata 2021 nyarán következett be, amikor a csalók szövetségre léptek egy 41 éves budapesti ügyvéddel. A jogász, aki mellé még két másik diplomás pályatársa is szegődött felajánlotta, hogy szakértelmével törvényesnek látszó köntösbe öltözteti a fiktív adásvételi és ajándékozási szerződéseket. Az ügyvéd zseniálisnak hitt, ám törvénytelen javaslata alapján az ingatlanokat egy saját maga által irányított, de hozzátartozója nevén futó alapítvány részére ajándékozták el névleg, ezzel kijátszva az adó- és illetékfizetési kötelezettségeket. A tranzakciókba bevonták a civil szervezet kuratóriumi elnökét is, aki a hallgatásáért és közreműködéséért cserébe rendszeres anyagi juttatásokban részesült a kicsalt javakból.