Nyaralni indult a tulajdonos, egy idegen családot talált a házában

A Veszprémi Járásbíróság előtt fekvő vádirat szerint a bűnszervezet szellemi atyja egy 65 és egy 53 éves férfi volt, akik már 2018-tól kezdődően professzionális szinten foglalkoztak követeléskezeléssel, valamint végrehajtás alatt álló ingatlanok árverési felvásárlásával. Ebből fakadó széleskörű üzleti kapcsolataik révén szisztematikusan gyűjtöttek adatokat olyan értékes budapesti lakásokról és balatoni nyaralókról, amelyeket a tulajdonosaik hosszabb ideje nem látogattak, vagy amelyek jelentős közüzemi hátralékot halmoztak fel és ez már is megnyitotta a csalás kapuit – írta a Veol.hu.
Így virágzott a milliárdos csalás Veszprémben
A gátlástalan elkövetési módszer gerincét az adta, hogy a 65 éves vádlott fiktív kölcsönszerződésekre hivatkozva valótlan fizetési meghagyásokat bocsátott ki, majd végrehajtási eljárást kezdeményezett a gyanútlan tulajdonosok ellen. Amennyiben az érintett áldozat nem élt ellentmondással, a bűnözők előtt megnyílt az út az ingatlan jogtalan megszerzéséhez.
A hálózat által kiszemelt ingatlanok értéke elképesztő skálán mozgott, a legolcsóbb, 25 millió forintos lakástól kezdve egészen a 236 millió forintot érő luxusingatlanig terjedt a paletta, miközben az átlagos eladási árak 45 és 77 millió forint között alakultak.
A történet leginkább megdöbbentő fordulata 2021 nyarán következett be, amikor a csalók szövetségre léptek egy 41 éves budapesti ügyvéddel. A jogász, aki mellé még két másik diplomás pályatársa is szegődött felajánlotta, hogy szakértelmével törvényesnek látszó köntösbe öltözteti a fiktív adásvételi és ajándékozási szerződéseket. Az ügyvéd zseniálisnak hitt, ám törvénytelen javaslata alapján az ingatlanokat egy saját maga által irányított, de hozzátartozója nevén futó alapítvány részére ajándékozták el névleg, ezzel kijátszva az adó- és illetékfizetési kötelezettségeket. A tranzakciókba bevonták a civil szervezet kuratóriumi elnökét is, aki a hallgatásáért és közreműködéséért cserébe rendszeres anyagi juttatásokban részesült a kicsalt javakból.
A bűnszervezet tevékenysége összesen tizenkét ingatlant érintett, a tulajdonosok pedig sokszor csak a legvégső fázisban szembesültek a tragédiával.
Közülük az egyik legmegrázóbb eset egy balatoni nyaralótulajdonossal történt, aki a tavaszi nyitáskor azzal szembesült, hogy a saját házában egy idegen család már be is rendezkedett, mint kiderült, őket is becsapták, hiszen 76 millió forintért vásárolták meg a csalárd módon átírt ingatlant.
Más áldozatok a földhivatal utólagos bejegyzési értesítőjéből, vagy a gyanús tulajdonosváltásra figyelmeztető automatikus üzenetekből tudták meg, hogy budapesti, háromszobás otthonuk már más nevén szerepel a nyilvántartásban.
Szigorú ügyészi indítványok és a per kifutása
Az egymilliárd forintot is meghaladó kárösszeg a hatóságok gyors közbelépésének köszönhetően az eljárás során részben megtérült.
Az ügyészség ugyanakkor nem mutatott irgalmat a köztörvényes bűnözőkkel és a hivatásuk etikai kódexét eláruló jogászokkal szemben, huszonkét elkövetőre letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta, amiből a bíróság mérlegelése alapján hét esetben javasolta a végrehajtás felfüggesztését. Két vádlottal szemben időközben már pénzbírságot szabtak ki a részítéletek során.
A vádhatóság külön kiemelt hangsúlyt fektetett a jogi és civil szféra megtisztítására, így a kuratóriumi elnököt a civil szervezeti tisztségviseléstől, a bűnrészes ügyvédeket pedig az ügyvédi kamarából és a hivatás gyakorlásától való végleges eltiltással indítványozta. Emellett a jogtalan gazdagodás erejéig teljes körű vagyonelkobzást kértek. A rendkívül bonyolult, kiterjedt bizonyítási eljárás miatt a Veszprémi Járásbíróság előtt már csak nyolc vádlott ügye maradt nyitott, a jogerős végítélet meghozatala pedig legkorábban 2027 őszén várható.
Egy hasonló ügyben egy büntetett előéletű egri férfi sorra bérelte ki az egri ingatlanokat, majd úgy adott hozzá újabb bérlőket, mintha ő lenne a tulajdonos. Az egyszemélyes lakásmaffia tevékenységét azonban sikeresen felszámolták.