Pénzt ígértek a járókelőknek, végül hatalmas kár lett belőle

Újabb ügyben emeltek vádat Kecskeméten, ahol a csalás egészen szokatlan formáját választotta három büntetett előéletű férfi. A vádirat szerint az elkövetők bevásárlóközpontok környékén szólítottak le embereket, akiket pénzzel próbáltak rávenni arra, hogy saját nevükre vásároljanak mobiltelefonokat – írta az Ügyészség.hu.

Jövedelmező volt a csalás a büntetett előéletű elkövetőknek

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az ügyészség szerint a három férfi 2024 februárjában autóval érkezett a városba. Ketten kiszemelt járókelőket próbáltak meggyőzni arról, hogy részletfizetéssel vegyenek drága készülékeket, míg harmadik társuk az autóban várakozott és a szállítást, illetve a háttérből történő koordinációt végezte. A módszer végül két embernél működött. Egy férfi és egy nő bement egy mobilszolgáltató üzletébe, ahol saját nevükre vásároltak egyenként mintegy 350 ezer forint értékű telefont. A készülékeket azonban nem tartották meg, hanem azonnal átadták az őket rábeszélő férfiaknak.

Csalás miatt kerültek bíróság elé

A nyomozás szerint a telefonokat megvásárló emberek eleve úgy kötötték meg a szerződéseket, hogy nem állt szándékukban a részletek kifizetése. A kezdőrészletek összegét az egyik elkövető biztosította számukra, cserébe pedig mindössze néhány tízezer forintot kaptak.

A két ügylet összesen közel 450 ezer forintos kárt okozott a mobilszolgáltatónak.

A járási ügyészség a három visszaeső férfit kisebb kárt okozó csalás miatt állítja bíróság elé, egyiküket felbújtóként, két társát pedig bűnsegédként vádolják. A telefonokat megvásárló férfi és nő ellen szintén csalás miatt indult eljárás. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság hoz majd döntést.

Elképesztő történetről számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség is. Egy idős házaspár csalás áldozata lett, miután szóba állt két férfivel, aki azt ígérte, hogy olcsón megjavítják az ereszcsatornát és kicserélnének három szarufát is. A 70 ezer forintért ígért munka ára felkúszott 1,2 millióra. A bűnözők ekkor azt mondták az idős párnak, hogy irány a bank, hitelt kell felvenniük.