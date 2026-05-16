70 ezerről 1,2 millióra ugrott a számla, ezután hitelbe akarták verni az idős házaspárt

Egy idős szolnoki házaspár csalás áldozata lett, amikor két férfi felajánlotta, hogy a házuk ereszcsatornáját megcsinálják 15 ezer forintért, valamint kicserélnek három szarufát is 30 ezer forintért. Az állítólagos „szakemberek” neki is álltak: a csatornát hibásan, rossz illesztesékkel, szigetelés nélkül cserélték ki, a szarufát silány minőségű anyaggal pótolták. A munkáért végül az eredetileg kialkudott 70 ezer forint helyett összesen 1,2 milliót kértek a nyugdíjasoktól, akik nem tudtak fizetni – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség.
Csalás Szolnokon: a duguláselhárítás-maffia módszerével próbálkoztak
A csalók nem hagyták annyiban a dolgot, megkérték az idős párt, hogy menjenek be a bankba és vegyenek fel hitelt.
Végül a banki ügyintéző körültekintése és figyelmessége mentette meg őket attól, hogy eladósodjanak. A banki alkalmazott értesítette a rendőrséget, így az egyenruhások a pénzintézetnél fogták el az odaérkező szakikat, egy 28 éves kokadi lakost és 50 éves pilisi társát.
A két férfit csalás miatt hallgatták ki.
A hatóság néhány tippet is adott a csalók ellen:
- Soha ne engedj be idegent a házadba!
- Ne fogadj el javítási munkálat elvégzésére váratlan helyszíni ajánlatot!
- Csak leinformálható, megbízható szakembert/céget kérj meg munkavégzésre és minden esetben kérj hivatalos, írásos árajánlatot!
- Ha gyanús esetet észlelsz, azonnal hívd a 112 segélyhívószámot!
