70 ezerről 1,2 millióra ugrott a számla, ezután hitelbe akarták verni az idős házaspárt

Egy idős szolnoki házaspár csalás áldozata lett, amikor két férfi felajánlotta, hogy a házuk ereszcsatornáját megcsinálják 15 ezer forintért, valamint kicserélnek három szarufát is 30 ezer forintért. Az állítólagos „szakemberek” neki is álltak: a csatornát hibásan, rossz illesztesékkel, szigetelés nélkül cserélték ki, a szarufát silány minőségű anyaggal pótolták. A munkáért végül az eredetileg kialkudott 70 ezer forint helyett összesen 1,2 milliót kértek a nyugdíjasoktól, akik nem tudtak fizetni – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség.

70 ezer forintról indult a végösszeg, ami egy egymillió forint fölé kúszott. A csalásba anyagilag belerokkant volna az idős házaspár

Csalás Szolnokon: a duguláselhárítás-maffia módszerével próbálkoztak

A csalók nem hagyták annyiban a dolgot, megkérték az idős párt, hogy menjenek be a bankba és vegyenek fel hitelt.

Végül a banki ügyintéző körültekintése és figyelmessége mentette meg őket attól, hogy eladósodjanak. A banki alkalmazott értesítette a rendőrséget, így az egyenruhások a pénzintézetnél fogták el az odaérkező szakikat, egy 28 éves kokadi lakost és 50 éves pilisi társát.

A két férfit csalás miatt hallgatták ki.

A hatóság néhány tippet is adott a csalók ellen:

Soha ne engedj be idegent a házadba!

Ne fogadj el javítási munkálat elvégzésére váratlan helyszíni ajánlatot!

Csak leinformálható, megbízható szakembert/céget kérj meg munkavégzésre és minden esetben kérj hivatalos, írásos árajánlatot!

Ha gyanús esetet észlelsz, azonnal hívd a 112 segélyhívószámot!

