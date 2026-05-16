csalás

70 ezerről 1,2 millióra ugrott a számla, ezután hitelbe akarták verni az idős házaspárt

Elképesztő történetről számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség. Egy idős házaspár csalás áldozata lett, miután szóba állt két férfivel, aki azt ígérte: olcsón megjavítják az ereszcsatornát és kicserélnének három szarufát is. A 70 ezer forintért ígért munka ára felkúszott 1,2 millióra. A bűnözők ekkor azt mondták az idős párnak, hogy irány a bank, hitelt kell felvenniük.
Egy idős szolnoki házaspár csalás áldozata lett, amikor két férfi felajánlotta, hogy a házuk ereszcsatornáját megcsinálják 15 ezer forintért, valamint kicserélnek három szarufát is 30 ezer forintért. Az állítólagos „szakemberek” neki is álltak: a csatornát hibásan, rossz illesztesékkel, szigetelés nélkül cserélték ki, a szarufát silány minőségű anyaggal pótolták. A munkáért végül az eredetileg kialkudott 70 ezer forint helyett összesen 1,2 milliót kértek a nyugdíjasoktól, akik nem tudtak fizetni – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség

70 ezer forintról indult a végösszeg, ami egy egymillió forint fölé kúszott. A csalásba anyagilag belerokkant volna az idős házaspár
Fotó: Shutterstock/Varga Jozsef Zoltan

Csalás Szolnokon: a duguláselhárítás-maffia módszerével próbálkoztak

A csalók nem hagyták annyiban a dolgot, megkérték az idős párt, hogy menjenek be a bankba és vegyenek fel hitelt. 

Végül a banki ügyintéző körültekintése és figyelmessége mentette meg őket attól, hogy eladósodjanak. A banki alkalmazott értesítette a rendőrséget, így az egyenruhások a pénzintézetnél fogták el az odaérkező szakikat, egy 28 éves kokadi lakost és 50 éves pilisi társát. 

A két férfit csalás miatt hallgatták ki.

A hatóság néhány tippet is adott a csalók ellen:

  • Soha ne engedj be idegent a házadba!
  • Ne fogadj el javítási munkálat elvégzésére váratlan helyszíni ajánlatot!
  • Csak leinformálható, megbízható szakembert/céget kérj meg munkavégzésre és minden esetben kérj hivatalos, írásos árajánlatot!
  • Ha gyanús esetet észlelsz, azonnal hívd a 112 segélyhívószámot!

A napokban derült fény az idei év egyik legfurcsább csalási ügyére: egy budapesti férfi Johnny Depp bankszámláját fosztogatta két éven keresztül, 220 millió forintnyi dollárt húzott le a sztártól.

 

