Szomorú rekord: iszonyú összeget szereztek meg csalók a Pest vármegyei házaspártól

– Banki szakembernek adták ki magukat, és azt kérdezték, hogy 3 millió forintot akartunk-e utalni – mesélte a nő. Hozzátette: másnap reggel kaptak egy következő hívást, ahol a részletekre is figyeltek, elmondták például, hogy a beszélgetést rögzítik, ahogyan ez a bankok esetében is szokott történni. A kérés az volt a vonal túlfelén levő csalótól, hogy segítsen megakadályozni egy potenciális csalást. Végül 87 millió forint tűnt el a számláikról...

A csaló rávette a házaspárt, hogy telepítsenek egy alkalmazást a gépükre, emiatt pedig búcsút inthettek a vagyonuknak

Csalók fosztották ki a Pest vármegyei házaspárt

A csalók arra vették rá a gyanútlan áldozatokat, hogy töltsék le a HopToDesk nevű alkalmazást és ezen keresztül segítenek nekik. A következő lépés az volt, hogy a csaló megkérte a párt, nézzenek rá, hogy rendben vannak-e a számlák. Ekkor megnyitották a céges- és magánszámlaikat is a banki alkalmazásban, ahol azt látták, rendben vannak a számlák. Ekkor a megnyitott alkalmazáson keresztül leszedték a számlákról a teljes elérhető pénzösszeget.

A férfi szerint a tanulság, hogy legközelebb nagyobb utalások kapcsán a bankhoz fordulnak, hogy ott intézzék el ezt, mivel a magánszemélyek eszközei könnyű szerrel feltörhetőek.

A Pest vármegyei rendőrség az elkövetőt rövid időn belül elfogta, így van rá némi esély, hogy a teljes ellopott összeget megtérítik.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy

A rendőrség és a banki ügyintézők soha nem kérik, hogy telepítse a HopToDesk vagy az AnyDesk nevű alkalmazást a számítógépére!

Soha ne adjon hozzáférést idegeneknek a készülékeihez vagy a netbankjához!

Ismeretlen vagy gyanús linkre ne kattintson!

