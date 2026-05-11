Több dömösi lakos is kézhez kapta a katonai behívóját

A rendőrség hivatalból indított eljárást, miután Dömösön többen is a Honvédelmi Minisztériuméra kísértetiesen hasonlító pecséttel ellátott katonai behívót kaptak. Az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt nyomoz az ügyben és nagy erőkkel keresik azt a személyt, aki mögött a csaló szándékú akció állhat – írta a Police.hu.

Katonai behívókkal ijesztegetik a lakosokat a csalók

A hatóságok nyomatékosan leszögezik, hogy a sajtóban keringő behívók hamisítványok, és a lakosság tudatos megtévesztésére szolgálnak. Kérik, hogy aki ilyen levelet kap, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetőkről, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, vagy tárcsázza névtelensége megőrzése mellett a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámát.

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy bíróság elé állították azt a két férfit, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős emberektől Miskolcon.