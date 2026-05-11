Több dömösi lakos is kézhez kapta a katonai behívóját

Az Esztergomi Rendőrkapitányság hivatalból indított nyomozást, miután Dömösön többen is a Honvédelmi Minisztériuméra hasonlító, hamis katonai behívókat kaptak. A hatóságok zaklatás vétsége miatt keresik az elkövetőt, aki a megtévesztő dokumentumokkal próbált zavart kelteni, ám a csaló kiléte egyelőre ismeretlen.
A rendőrség hivatalból indított eljárást, miután Dömösön többen is a Honvédelmi Minisztériuméra kísértetiesen hasonlító pecséttel ellátott katonai behívót kaptak. Az Esztergomi Rendőrkapitányság zaklatás vétsége miatt nyomoz az ügyben és nagy erőkkel keresik azt a személyt, aki mögött a csaló szándékú akció állhat – írta a Police.hu.

Katonai behívókkal ijesztegetik a lakosokat a csalók
Fotó: Police.hu

A hatóságok nyomatékosan leszögezik, hogy a sajtóban keringő behívók hamisítványok, és a lakosság tudatos megtévesztésére szolgálnak. Kérik, hogy aki ilyen levelet kap, vagy bármilyen információval rendelkezik az elkövetőkről, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, vagy tárcsázza névtelensége megőrzése mellett a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámát.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy bíróság elé állították azt a két férfit, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős emberektől Miskolcon.

 

