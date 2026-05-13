Hollywoodi filmsztár banki adataival élhetett vissza a Budapesten élő jordán csaló

Kedden írtunk róla, hogy az FBI és a magyar Készenléti Rendőrség együttműködve buktatta le azt a 27 éves csalót, aki közel két éven keresztül dézsmálta egy amerikai, kiemelt ügyfél bankszámláját. A jordán férfi több mint 300 alkalommal vásárolt és foglalt luxusszállásokat a lopott adatokkal, mielőtt a kommandósok lecsaptak rá budapesti albérletében.



Hollywoodi filmsztár finanszírozta a jordán csaló luxuséletét

Budapesten szerezhette meg a hollywoodi filmsztár banki adatait a csaló

Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést, miszerint 2024 januárja és 2025 decembere között rejtélyes módon nagyobb összegek tűntek el egyik kiemelt ügyfelük számlájáról.

A nyomozás során kiderült, hogy a tettes összesen 308 alkalommal élt vissza online felületeken a bankkártyaadatokkal, az elkövetési érték pedig meghaladja a 721 ezer dollárt (több mint 230 millió forint).

Mivel a szálak Magyarországra vezettek, az FBI a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) segítségét kérte a csaló elfogásához. A magyar nyomozók beazonosították a bűncselekményekhez használt IP- valamint email-címeket, amelyek egy magyar internetszolgáltatóhoz vezettek. Végül egy telefonszámot is az ügyhöz tudtak kötni, amit tavaly decemberben egy budapesti lakás kibérlésénél használták elérhetőségként. Ezen adatok segítségével sikerült azonosítani az elkövetőt.

Az M1 aktuális csatorna Híradója arról tájékoztatott, hogy a 27 éves jordán állampolgár

2024 januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amikor Russell Crowe, Rami Malek és Michael Shannon főszereplésével hazánk fővárosában forgatták a Nürnberg című amerikai szuperprodukciót.

Tudomásuk szerint a hitelkártya tulajdonosának 2025 decemberéig nem tűnt fel, hogy valaki rendszeresen megdézsmálja a számláját.

Tíz évre is börtönbe kerülhet az elkövető

A jordán férfit május 6-án, XIII. kerületi albérletében fogták el a KR NNI kommandósai.

A csalónak hónapokkal ezelőtt lejárt a magyarországi tartózkodási engedélye, ezért jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene.

A Gömb utcai bérelt lakásban tartott házkutatás során kábítószergyanús anyagmaradványokat is találtak, ezért a férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A bíróság azóta elrendelte a férfi letartóztatását, ám ő tagadja a sokmilliós károkozást. Amennyiben bűnösnek találják és elítélik, akár 10 év börtönbüntetést is kaphat.