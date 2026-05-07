Szó szerint milliókat dobtak ki az ablakon a miskolci rendőrök elől menekülő csalók

Elképesztő csalás részleteiről adott hírt ma a Police.hu: magukat banki biztonsági szakembernek és rendőrnek kiadó csalók 28 millió forintot gomboltak le egy arnóti férfiról. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az elkövetők nem jutottak messze a mesés zsákmánnyal – adta hírül a Boon.hu.
Behálózták a csalók
Egy csaló május 6-án egyelőre ismeretlen társával együtt banki alkalmazottnak adva ki magát felvette a kapcsolatot telefonon a sértettel. Azt mondták neki, hogy támadás érte a bankszámláját, ezért átkapcsolta a hívást egy állítólagos nyomozóhoz, aki valójában egy másik csaló volt. A beszélgetés során a bűnözők rávették áldozatukat, hogy elutaljon számukra 8 millió forintot egy „biztonságos bankszámlára”. Hamarosan újabb 7 millió forintos utalást kértek, ám ezt a pénzmozgást a bank megakadályozta.
A bűnözők nyeregben érezték magukat, ezért úgy döntöttek, személyesen keresik fel a férfit és előtte arra kérték, hogy vegye magához több, mint 20 millió forintnyi megtakarítását. Az arnóti férfi ezt meg is tette, majd átadta a készpénzt az álrendőröknek, akik elhajtottak a helyszínről.
Az áldozatnak gyanús lett a dolog, ezért bejelentést tett és a rendszám alapján a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai forró nyomon indultak a bűnözők után. A 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri elkövetőt hamar megtalálták a rendőrök, majd autós üldözés vette kezdetét.
A hajsza közben a pénz egy részét, több millió forintot kidobtak az autó ablakán keresztül. Majd hamarosan balesetet szenvedtek Szikszó külterületén az M30-as autópályán és itt ért véget az üldözés.
A két férfit a rendőrök elfogták, csalás bűntett elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatásukat is kezdeményezték. A nyomozók a több mint 20 millió forintot lefoglalták.
Az eljárás során a rendőrök azt is megállapították, hogy a csalók, már más vármegyékben is követtek el hasonló bűncselekményeket.
A rendőrség tanácsai a hasonló csalások elkerülése érdekében:
- A bankok és a rendőrség munkatársai telefonon keresztül soha nem kérik ügyfeleiket arra, hogy pénzüket „biztonsági számlára” utalják!
- Soha ne adja meg banki adatait, internetbanki azonosítóit vagy egyszer használatos kódjait telefonon idegeneknek!
- Gyanús hívás esetén szakítsa meg a beszélgetést, majd hivatalos telefonszámon vegye fel a kapcsolatot bankjával vagy a rendőrséggel!
- Ismeretlen személynek ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyat még akkor sem, ha hivatalos személynek adja ki magát!
- Amennyiben csalás gyanúja merül fel, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.
További hasznos tanácsokat ezen a linken olvashatnak az online csalásokról.