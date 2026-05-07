Szó szerint milliókat dobtak ki az ablakon a miskolci rendőrök elől menekülő csalók

Elképesztő csalás részleteiről adott hírt ma a Police.hu: magukat banki biztonsági szakembernek és rendőrnek kiadó csalók 28 millió forintot gomboltak le egy arnóti férfiról. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az elkövetők nem jutottak messze a mesés zsákmánnyal – adta hírül a Boon.hu.

Behálózták a csalók

Egy csaló május 6-án egyelőre ismeretlen társával együtt banki alkalmazottnak adva ki magát felvette a kapcsolatot telefonon a sértettel. Azt mondták neki, hogy támadás érte a bankszámláját, ezért átkapcsolta a hívást egy állítólagos nyomozóhoz, aki valójában egy másik csaló volt. A beszélgetés során a bűnözők rávették áldozatukat, hogy elutaljon számukra 8 millió forintot egy „biztonságos bankszámlára”. Hamarosan újabb 7 millió forintos utalást kértek, ám ezt a pénzmozgást a bank megakadályozta.

A bűnözők nyeregben érezték magukat, ezért úgy döntöttek, személyesen keresik fel a férfit és előtte arra kérték, hogy vegye magához több, mint 20 millió forintnyi megtakarítását. Az arnóti férfi ezt meg is tette, majd átadta a készpénzt az álrendőröknek, akik elhajtottak a helyszínről.

Az áldozatnak gyanús lett a dolog, ezért bejelentést tett és a rendszám alapján a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai forró nyomon indultak a bűnözők után. A 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri elkövetőt hamar megtalálták a rendőrök, majd autós üldözés vette kezdetét.

A hajsza közben a pénz egy részét, több millió forintot kidobtak az autó ablakán keresztül. Majd hamarosan balesetet szenvedtek Szikszó külterületén az M30-as autópályán és itt ért véget az üldözés.

A két férfit a rendőrök elfogták, csalás bűntett elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatásukat is kezdeményezték. A nyomozók a több mint 20 millió forintot lefoglalták.

Az eljárás során a rendőrök azt is megállapították, hogy a csalók, már más vármegyékben is követtek el hasonló bűncselekményeket.