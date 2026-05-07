miskolci rendőrkapitányság

Szó szerint milliókat dobtak ki az ablakon a miskolci rendőrök elől menekülő csalók

Az áldozat számára kedvező végkifejlete lett egy elképesztő bűnesetnek. A magukat rendőrnek és banki alkalmazottnak kiadó csalók 28 millió forintot loptak el egy arnóti férfitől. A bűnözők azonban nem jutottak messzire: balesetet szenvedtek, mielőtt kiélvezhették volna a zsákmányt. A pénz egy részét a kocsi ablakából dobták ki menekülés közben.
Elképesztő csalás részleteiről adott hírt ma a Police.hu: magukat banki biztonsági szakembernek és rendőrnek kiadó csalók 28 millió forintot gomboltak le egy arnóti férfiról. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az elkövetők nem jutottak messze a mesés zsákmánnyal – adta hírül a Boon.hu.

A zsákmány egy része: összesen 28 millió forintot gomboltak le egy arnóti férfiról a csalók
Fotó: Police.hu

Behálózták a csalók

Egy csaló május 6-án egyelőre ismeretlen társával együtt banki alkalmazottnak adva ki magát felvette a kapcsolatot telefonon a sértettel. Azt mondták neki, hogy támadás érte a bankszámláját, ezért átkapcsolta a hívást egy állítólagos nyomozóhoz, aki valójában egy másik csaló volt. A beszélgetés során a bűnözők rávették áldozatukat, hogy elutaljon számukra 8 millió forintot egy „biztonságos bankszámlára”. Hamarosan újabb 7 millió forintos utalást kértek, ám ezt a pénzmozgást a bank megakadályozta.

A bűnözők nyeregben érezték magukat, ezért úgy döntöttek, személyesen keresik fel a férfit és előtte arra kérték, hogy vegye magához több, mint 20 millió forintnyi megtakarítását. Az arnóti férfi ezt meg is tette, majd átadta a készpénzt az álrendőröknek, akik elhajtottak a helyszínről.

Az áldozatnak gyanús lett a dolog, ezért bejelentést tett és a rendszám alapján a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai forró nyomon indultak a bűnözők után. A 40 éves göncruszkai és a 29 éves abaújkéri elkövetőt hamar megtalálták a rendőrök, majd autós üldözés vette kezdetét.

A hajsza közben a pénz egy részét, több millió forintot kidobtak az autó ablakán keresztül. Majd hamarosan balesetet szenvedtek Szikszó külterületén az M30-as autópályán és itt ért véget az üldözés.

A két férfit a rendőrök elfogták, csalás bűntett elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és a letartóztatásukat is kezdeményezték. A nyomozók a több mint 20 millió forintot lefoglalták.

Csalók összesen 28 millió forintot gomboltak le egy arnóti férfiról, ám menekülés közben baleseteztek
Fotó: Police.hu

Az eljárás során a rendőrök azt is megállapították, hogy a csalók, már más vármegyékben is követtek el hasonló bűncselekményeket. 

A rendőrség tanácsai a hasonló csalások elkerülése érdekében:

  • A bankok és a rendőrség munkatársai telefonon keresztül soha nem kérik ügyfeleiket arra, hogy pénzüket „biztonsági számlára” utalják!
  • Soha ne adja meg banki adatait, internetbanki azonosítóit vagy egyszer használatos kódjait telefonon idegeneknek!
  • Gyanús hívás esetén szakítsa meg a beszélgetést, majd hivatalos telefonszámon vegye fel a kapcsolatot bankjával vagy a rendőrséggel!
  • Ismeretlen személynek ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyat még akkor sem, ha hivatalos személynek adja ki magát!
  • Amennyiben csalás gyanúja merül fel, haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon.

További hasznos tanácsokat ezen a linken olvashatnak az online csalásokról.

 

