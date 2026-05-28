Álrendőrök fenyegettek halálosan két fiatalt Kecskeméten

A Kecskeméti Törvényszék közleménye szerint 2025. augusztus 10-én éjjel egy többszörösen büntetett előéletű férfi és női társa Kecskemét belvárosában lépett oda két fiatalhoz, magukat szolgálaton kívüli rendőrnek kiadva. A csaló páros igazoltatást színlelt, majd miután a fiatalok közölték, hogy nincs náluk sem pénz, sem cigaretta, a férfi gyilkossággal fenyegetve követelte a nyakláncaikat és testékszereiket. Az áldozatok a megfélemlítés hatására átadták értékeiket, a rablók pedig öttől visszafelé számolva zavarták el őket a helyszínről. A megrémült fiatalok azonnal segítséget kértek a közelben tartózkodó rendőrjárőröktől, akik rövid időn belül elfogták az elkövetőket, így az eltulajdonított ékszerek hiánytalanul visszakerültek a tulajdonosaikhoz – írta a Baon.hu.

Csalók fenyegettek fiatalokat Kecskeméten

Évekre börtönbe vonul a kecskeméti álrendőr csaló

A férfinak egy másik, korábbi erőszakos bűncselekmény miatt is felelnie kellett. 2025. április 27-én egy parkoló autósra rontott rá: pénzt követelt tőle, egy sörösüveget dobott a jármű elé, majd a kiszálló sofőrt arcon ütötte és dulakodni kezdett vele, amivel nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozott neki.

A Kecskeméti Járásbíróság előkészítő ülésén a vádlottak mindent beismertek és lemondtak a tárgyalás jogáról. A bíróság a visszaeső férfit 6 év végrehajtandó börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte, míg a bűncselekményben részt vevő nő 2 év börtönt kapott, amelynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztették. A döntés jogerős.

