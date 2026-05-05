Strómanok segítségével fosztotta ki áldozatát: horgásztanyán ütöttek rajta a nagypályás csalón

A bűncselekmény idén április 24-én vette kezdetét, amikor a sértettet telefonon felhívta egy ismeretlen férfi. A csaló egy neves bank munkatársának adta ki magát, és vészjósló hangon közölte: a férfi online bankszámláját támadás érte. Azt hazudta, hogy a lopást csak úgy tudják megakadályozni, ha az ügyfél azonnal letölti a HopToDesk nevű alkalmazást – írja a Police.hu.

Egy kisebb vagyont lopott el gyanútlan áldozatától a netes csaló

Hitt a csalónak, elúszott a vagyona

A férfi telepítette a szoftvert, ezzel azonban akaratlanul is teljes hozzáférést adott a számítógépéhez és a netbankjához. A hívó megnyugtatta, hogy a pénze immár biztonságban van, és azt ígérte, 17 óra után kap egy kódot, amivel újra beléphet a rendszerbe. Amíg az áldozat a megerősítő kódra várt, a háttérben megindult a fosztogatás. Az elkövetők a távoli elérést kihasználva hat utalást indítottak négy különböző bankszámlára, amivel összesen több mint 87 millió forintot loptak el az áldozattól.

Hajsza az elkövetők után

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói elsőként azt a négy strómant azonosították, akiknek a számláira a pénz érkezett: a 68 éves Sz. Mihályt, a 21 éves N. Angelikát, a 43 éves B. Erzsébetet és a 26 éves D. Teréziát.

Egyiküket lakóhelyén fogták el, hármuk ellen pedig elfogatóparancsot kellett kiadni, de a rendőrség elől nem tudtak elrejtőzni: napokon belül mindenki csuklóján kattant a bilincs.

Kiderült, hogy a banda feje, a 46 éves D. Tivadar autóval szállította a strómanokat különböző ATM-ekhez, ahol azonnal felvetette velük a számláikra utalt, kicsalt milliókat.

A rendőrök április 29-én egy szigetszentmiklósi horgásztanyán találták meg a csalót, akit előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki.

D. Tivadar ellen csalás bűntette miatt indult eljárás, őt a bíróság letartóztatta. Négy társa ellen pénzmosás bűntette a vád. Közülük N. Angelika és B. Erzsébet szintén rács mögé került, míg Sz. Mihály és D. Terézia szabadlábon védekezhet.

