Az időjárás-előrejelzés esőt jósolt, de senki sem számított a pénzesőre Miskolcon

2026 áprilisában egy ismeretlen tettes a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozójának adta ki magát és elhitette egy idős férfival, hogy adathalászok támadták meg a bankszámláját. A gátlástalan csalók végül rávették az áldozatot, hogy vegye fel minden megtakarítását, majd egy Miskolc melletti kistelepülésen adja át nekik – írta a Bors.

Idősek pénzére vadásztak a csalók

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Letartóztatták a miskolci csalókat

Áprilisban egy másik idős áldozatot is csapdába csaltak: egy hamis banki alkalmazott és egy magát nyomozónak kiadó alak hackertámadással ijesztett rá, majd összesen 28 millió forint átadására vették rá. A hatóságok azonban már figyelték a gyanúsítottakat és üldözőbe vették az autójukat.

A menekülő csalók a hajsza közben az ablakon át dobálták ki a lopott milliókat, végül azonban autójukkal árokba csapódtak. A rendőrök a helyszínen elfogták őket, a náluk tartott házkutatás során pedig eldobható mobiltelefonokat foglaltak le. A bűncselekmény súlya és a szökés veszélye miatt a bíróság egy hónapra elrendelte a páros letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az FBI és a Készenléti Rendőrség közös akciója során Budapesten fogtak el egy 27 éves jordán férfit, aki a gyanú szerint több mint 300 alkalommal élt vissza egy amerikai ügyfél bankszámlájával.