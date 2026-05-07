Már megint ukrán csalók pályáznak a magyarok pénzére

A vádirat szerint a két férfi alaposan megtervezte a bűncselekményt: a 33 éves elkövető több ezer magyar telefonszámot vásárolt, míg társa névtelen feltöltőkártyákat szerzett be a lebukás elkerülése érdekében. A megtévesztéshez egy banki weboldalt is lemásoltak, így a gyanútlan áldozatok azt hihették, hivatalos felületen adják meg adataikat a dörzsölt csalóknak – írta az Ügyészség.hu.

Ukrán csalók bukkantak fel a neten megint

Lecsaptak a banki oldalakat másoló csalókra

A két ukrán férfi 2023 elején több tucat magyar áldozatot vert át egy jól felépített módszerrel: dán telefonszámokról küldtek SMS-eket, amelyekben bankkártya-letiltással riogatták a címzetteket. Az üzenetekben szereplő link egy adathalász oldalra vezette a felhasználókat, ahol a gyanútlan áldozatok megadták internetbanki belépőiket és kártyaadataikat.

A megszerzett információkkal a csalók digitális másolatot készítettek a kártyákról, majd budapesti automatákból vettek fel készpénzt és interneten vásároltak. Három hónap alatt 59 embert károsítottak meg összesen 9 millió forinttal, mielőtt a fővárosi nyomozók rajtaütöttek a pároson. Az ügyészség most börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott ellenük.

Mint arról korábban beszámoltunk, a hatóságok újabb internetes visszaéléshullámra figyelmeztetnek, miután az utóbbi napokban tömegesen érkeztek a rendőrség nevével visszaélő, adathalász célú e-mailek a magyar felhasználókhoz.