Nemzetközi nyomozással zárult egy beteg csecsemő ügye

Teljes riadót rendeltek el egy német kórháznál, amikor nyomtalanul eltűnt egy kisbaba és az édesanyja. A beteg csecsemő állapota miatt a rendőrök életveszélyes ügyként kezelték a rejtélyes eltűnést, ezért hatalmas erőkkel kezdték keresni őket – írja a Bors.

Pánik tört ki a német kórházban az eltűnt csecsemő miatt

Fotó: Illusztráció (Alexander Mass/Pexels)

A beteg csecsemő nyomtalanul tűnt el a kórteremből

A rejtélyes eset a németországi Duisburgban történt május 19-én. A hat hónapos kisfiút súlyos betegsége miatt vitték be a Helios St. Johannes Klinikára, ahol sürgősségi ellátásban részesítették.

Nem sokkal később azonban sokkoló fordulat történt. Mire az orvosok és az ápolók visszatértek a kórterembe, a 31 éves anya és a kisfiú is eltűnt.

A gyermek állapota továbbra is súlyos volt, ezért a kórház azonnal értesítette a rendőrséget.

Lezárták a kórház környékét az eltűnés után

A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a klinikára, lezárták a környéket és hajtóvadászatot indítottak az anya és a beteg csecsemő után.

A hatóságok országos körözést adtak ki, és arra kérték az embereket, hogy aki látta a családot, az azonnal jelentkezzen.

A rendőrség szerint az asszony feltehetően nem egyedül tűnt el. Információk alapján vele lehetett egy férfi, valamint egy egyéves és egy 13 éves gyerek is.

Magyarországon találták meg az anyát és a kisbabát

A rejtély végül több száz kilométerrel arrébb oldódott meg. A Main Spitze információi szerint a beteget csecsemőt és az édesanyját végül Magyarországon találták meg.

Azt egyelőre nem tudni, hogyan jutottak el hazánkba.

A lap úgy tudja, hogy a kisfiú a körülményekhez képest jól van, jelenleg is orvosi ellátásban részesül. Az ügy pontos körülményeit a német rendőrség vizsgálja.

Magyarországon is eltűnt egy kisbaba

A Komlói Rendőrkapitányság nagyszabású keresőakciót indított egy pécsi születésű csecsemő ügyében. A hatóságok közleménye szerint a baba április 17-én eltűnt.